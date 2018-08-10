Откровения украинского политика позабавили крымчан

Сенатор от республики Крым Ольга Ковитиди считает, что идея связать строительство Крымского моста с предполагаемой блокадой украинского побережья Азовского моря является плодом больного воображения.

"Затасканный Украиной...набат "русские идут" театрально отбрасывает на уставшую от неумелой миграционной политики и экономического кризиса Европу пугающие образы "русской угрозы", – сказала сенатор порталу iz.ru.

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Ковитиди считает, что заявление Турчинова вызвано приближением президентских выборов на Украине и по этой причине страну долго будет лихорадить от "лжепризывов, лжеполитиков и лжевойн".

В пятницу, 10 августа, секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявил, что Киев усилит военное присутствие в Азовском море, так как Москва пытается "начать военно-экономическую блокаду Азовского побережья Украины". В качестве доказательства своих слов Турчинов сослался на строительство моста через Керченский пролив и несколько задержаний украинских кораблей.