Названы лучшие пляжи в Крыму
Первое и второе места в рейтинге лучших пляжей России заняли два крымских пляжа.
На первой позиции в списке лучших оказался Массандровский пляж в Ялте, на втором – Золотой пляж в Феодосии. Эксперты оценивали чистоту морской воды, оборудование и удобства в местах отдыха, а также работу спасательной службы, сообщается на сайте Министерства курортов и туризма Крыма.
"Массандровский и Золотой пляжи давно известны как в Крыму, так и за его пределами... Здесь предоставляются не только все необходимые по нормам услуги, но и обеспечивается внимательное отношение к каждому гостю", – рассказывает министр курортов и туризма республики Крым Вадим Волченко.
Ивент-директор пляжа Массандры Эвелина Андриясова подчеркнула, что отдыхающим нужна не только вся необходимая инфраструктура, но и интересная событийная программа.
По словам директора "Золотого пляжа" Валерия Назаренко, все 700 м территории каждый день благоустраиваются. За безопасностью следят 8 матросов-спасателей и медики, а всего на пляже работают 140 человек.
Ранее "ТурСтат" включил в десятку лучших летних курортов России 4 крымских города: Ялту, Алушту, Феодосию и Евпаторию.
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