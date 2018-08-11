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В Крыму нашли "корабль-призрак"

Фото: GLOBAL LOOK press/Norbert Probst
Судно удивило исследователей

На дне Черного моря крымские археологи нашли загадочный корабль. Его длина составляет сто метров.

Специалисты изучили судно. По корпусу они определили, что его построили еще в 19 веке. При этом, скорее всего, это был торговый пароход, на борту которого мог быть ценный груз.

По словам исследователей, у корабля нет никаких видимых повреждений, поэтому неизвестно почему он потонул.

"С точки зрения древнего мореплавателя это гиблое место: тут песчаный грунт, порыв ветра, неожиданный шквал и все – судно разбивает волнами", – цитирует руководителя экспедиции Виктора Лебединского телеканал "Звезда".

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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