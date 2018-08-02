Все рекорды переправы посчитали фейком

Граждане Незалежной никак не могут успокоиться по поводу построенного автомобильного Крымского моста через Керченский залив. Сначала они не верили в возможность России реализовать столь грандиозный проект, потом начали строить догадки, когда он рухнет, а теперь дружно взялись за подсчет количества машин, пересекающих переход в оба конца. Щирые украинцы заявляют, что российские власти данными о рекордном трафике в июле всего лишь занимаются агитацией.

"Не верь глазам своим. Верь пропаганде", – написала некто RoksolanaToday&Крым, сопроводив свой отчаянный скепсис двумя снимками: на первом – вчерашнее извещение об увеличившемся транспортном потоке через мост, а на втором – одиноко едущий автомобиль.

Пост поддержал другой пользователь‏, обратившись к математике.

"Достаем калькулятор: 770к / 31 день / 24 часа = 1035 машин в час. пропускная способность – 40к в сутки, тут все норм, влазят. Только даже если 1035 тачек в час, с учетом скорости (мост можно проехать за 13 минут, ну пусть за 20), фотки должны показывать нескончаемый поток", – рассуждает Снєжний Барсік‏.

Версию с пропагандой поддержал еще один ура-патриот, вспомнивший известного российского журналиста: "Это просто Соловьев на одном автомобиле 770 тыс раз пересек мост... Скрепы так подзаряжает..."

Не верь глазам своим

Верь пропаганде pic.twitter.com/VLW1nlzFE7 — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 2 августа 2018 г.

Судя по всему, украинцы еще долго будут так внимательно следить за Крымским мостом, поскольку впереди еще открытие его второй части – железнодорожного перехода, а также за прокладкой автомобильной трассы "Таврида", первая очередь которой, кстати, уже готова на 65%. В данном случае речь идет о двухполосной дороге от Керчи до Симферополя. При этом общая готовность будущей 250-километровой скоростной четырехполосной трассы составляет 35%, пишет сегодня "Крыминформ".

Что касается Крымского моста, то об очередном рекорде действительно сообщалось накануне, 1 августа, на странице объекта в Twitter: "Цифра июля – 770 тысяч автомобилей! Кто-то ездил в отпуск, кто-то на работу, а кто-то просто полюбоваться мной".

