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На Украине Крымский мост назвали пропагандой

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС +3
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Все рекорды переправы посчитали фейком

Граждане Незалежной никак не могут успокоиться по поводу построенного автомобильного Крымского моста через Керченский залив. Сначала они не верили в возможность России реализовать столь грандиозный проект, потом начали строить догадки, когда он рухнет, а теперь дружно взялись за подсчет количества машин, пересекающих переход в оба конца. Щирые украинцы заявляют, что российские власти данными о рекордном трафике в июле всего лишь занимаются агитацией.

"Не верь глазам своим. Верь пропаганде", – написала некто RoksolanaToday&Крым, сопроводив свой отчаянный скепсис двумя снимками: на первом – вчерашнее извещение об увеличившемся транспортном потоке через мост, а на втором – одиноко едущий автомобиль.

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Пост поддержал другой пользователь‏, обратившись к математике.

"Достаем калькулятор: 770к / 31 день / 24 часа = 1035 машин в час. пропускная способность – 40к в сутки, тут все норм, влазят. Только даже если 1035 тачек в час, с учетом скорости (мост можно проехать за 13 минут, ну пусть за 20), фотки должны показывать нескончаемый поток", – рассуждает Снєжний Барсік‏.

Версию с пропагандой поддержал еще один ура-патриот, вспомнивший известного российского журналиста: "Это просто Соловьев на одном автомобиле 770 тыс раз пересек мост... Скрепы так подзаряжает..."


Судя по всему, украинцы еще долго будут так внимательно следить за Крымским мостом, поскольку впереди еще открытие его второй части – железнодорожного перехода, а также за прокладкой автомобильной трассы "Таврида", первая очередь которой, кстати, уже готова на 65%. В данном случае речь идет о двухполосной дороге от Керчи до Симферополя. При этом общая готовность будущей 250-километровой скоростной четырехполосной трассы составляет 35%, пишет сегодня "Крыминформ".

Что касается Крымского моста, то об очередном рекорде действительно сообщалось накануне, 1 августа, на странице объекта в Twitter: "Цифра июля – 770 тысяч автомобилей! Кто-то ездил в отпуск, кто-то на работу, а кто-то просто полюбоваться мной".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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