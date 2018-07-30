Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Нечем крыть: Крымский мост обезоружил Украину

Фото: most.life
продолжениеИз украинской армии бегут офицеры
В соседней стране признали свою ошибку

Украинцы вынуждены пересматривать свое мнение о российском руководстве. К этому их подталкивает Крымский мост. Величайшее достижение инженерной мысли готово, функционирует. Даже самым ярым противникам Москвы пришлось прекратить критику, дескать, это все пиар Кремля, а самые честные признают – мост есть и он прекрасен.

"Действительно, крыть нечем, мост прекрасен, мост стоит, – прокомментировала увиденное в Крыму киевский юрист Татьяна Монтян. – Когда сделают железнодорожную часть и попрут еще и дешевые билеты, и удобное транспортное сообщение, то будет вообще чудесно, а когда построят трассу "Таврида", так вообще будет полный кайф", – заявила она в интервью изданию Topinform.

По теме

Монтян рассказала, что посетила недавно родную Керчь и своими глазами смогла убедиться: российский президент Владимир Путин – человек слова.

"Конечно, верилось слабо. Молодцы! Я признаю свою ошибку, я очень рада за земляков, рада, что такой мощнейший инфраструктурный проект удалось завершить успешно", – приводит слова Монтян "Политнавигатор".

При этом она убеждена, что Путин не собирается захватывать Украину, поскольку такой "чемодан без ручки" не нужен никому, даже странам Запада, которые устроили Майдан, а потом "поматросили и бросили" страну в руки нынешних киевских властей, отмечает "Ньюинформ". "Всю экономику они развалили, все производство они убили, не говоря уже о войне и ее последствиях. Тут столько дел, что я бы на месте Путина не соглашалась. Зачем ему такой геморрой?" – ответила киевский юрист на традиционный вопрос о якобы планирующемся в Кремле захвате Украины.

Фоторепортаж
На Крымский мост положили бархатные рельсы
Фото:most.life Фото:most.life Фото:most.life
Фото:most.life Фото:most.life Фото:most.life Фото:most.life
Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров
Загрузка...

ОБСЕ поедет в Крым

Визит представителей организации на полуостров будет положительным сигналом для России

РФ променяла "Русланы" на нечто новое

Вместо Ан-124 наша страна построит новый сверхтяжелый транспортный самолет

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей