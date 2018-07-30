Нечем крыть: Крымский мост обезоружил Украину

В соседней стране признали свою ошибку

Украинцы вынуждены пересматривать свое мнение о российском руководстве. К этому их подталкивает Крымский мост. Величайшее достижение инженерной мысли готово, функционирует. Даже самым ярым противникам Москвы пришлось прекратить критику, дескать, это все пиар Кремля, а самые честные признают – мост есть и он прекрасен.

"Действительно, крыть нечем, мост прекрасен, мост стоит, – прокомментировала увиденное в Крыму киевский юрист Татьяна Монтян. – Когда сделают железнодорожную часть и попрут еще и дешевые билеты, и удобное транспортное сообщение, то будет вообще чудесно, а когда построят трассу "Таврида", так вообще будет полный кайф", – заявила она в интервью изданию Topinform.

Монтян рассказала, что посетила недавно родную Керчь и своими глазами смогла убедиться: российский президент Владимир Путин – человек слова.

"Конечно, верилось слабо. Молодцы! Я признаю свою ошибку, я очень рада за земляков, рада, что такой мощнейший инфраструктурный проект удалось завершить успешно", – приводит слова Монтян "Политнавигатор".

При этом она убеждена, что Путин не собирается захватывать Украину, поскольку такой "чемодан без ручки" не нужен никому, даже странам Запада, которые устроили Майдан, а потом "поматросили и бросили" страну в руки нынешних киевских властей, отмечает "Ньюинформ". "Всю экономику они развалили, все производство они убили, не говоря уже о войне и ее последствиях. Тут столько дел, что я бы на месте Путина не соглашалась. Зачем ему такой геморрой?" – ответила киевский юрист на традиционный вопрос о якобы планирующемся в Кремле захвате Украины.