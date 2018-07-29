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Популярный на Украине писатель Лесь Подервянский жестко раскритиковал соотечественников за бесконечное "нытье" и низкую самооценку.
Известный своими нецензурными высказываниями сатирик в одном из интервью отметил, что украинцы привыкли постоянно жаловаться и ждать мгновенных перемен к лучшему, которые должны произойти по щелчку пальцев. При этом достойных поводов для радости они находить не умеют и не хотят.
"Ныть и грустить — это же наш национальный спорт! Многие люди хотят, чтобы изменения происходили по щелчку пальцев. А так не бывает", – цитирует его украинское издание "Новое время".
По словам Подервянского, жители Незалежной будут ликовать только в одном случае. Если у "врагов" произойдет несчастье. Тогда жди национального праздника и всеобщего единения.
"Мы почему‑то напрямую радоваться не умеем. Если, например, крымский мост рухнет, вот это станет действительно днем национального единения, и все выйдут в вышиванках", – отметил он.
Напоследок одиозный писатель прошелся по экс-президенту Украины. Подервянский обвинил Виктора Януковича в провинциальности. Должность заведующего гаражом подошла бы ему гораздо больше, "но черт его дернул стать президентом", заявил он.
"У нас все беды оттого, что прекрасный колхозник внезапно становится депутатом Верховной Рады", - высказался сатирик.
Как видно, Крымский мост продолжает волновать сердца и умы украинцев. Нет-нет да и проскочит очередное упоминание о грядущей "катастрофе" с новой переправой. Причем плоские шутки и многочисленные фейки о транспортном переходе уже набили оскомину и самим обитателям Незалежной. Некоторые откровенно смеются над слухами, которые тиражируют местные СМИ, и планируют отпуск в Крыму.
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