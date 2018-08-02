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Словакия откроет для европейцев Крым

Фото: pixabay.com
Российский полуостров станет доступнее вопреки западным ограничительным мерам

Бизнесмены из Европы хотят налаживать деловые контакты с Крымом, даже несмотря на введенные Евросоюзом санкции в отношении и республиканских чиновников, и компаний, работающих на полуострове. Так прокомментировал создание в Словакии Европейско-Крымской торговой палаты депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара.

О появлении новой организации ранее сегодня сообщил "Известиям" словацкий депутат Петр Марчек. И рассказал, что она будет иметь официальный статус, поскольку ее зарегистрируют при МВД Словакии.

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"Появление на территории Европейского союза таких институтов как Европейско-Крымская торговая палата является одним из главных показателей того, что купол международной изоляции, который Запад пытается создать над нашим полуостровом на протяжении последних лет, не работает. Санкционное давление Вашингтона и Брюсселя не отменяет объективной действительности, заключающейся в развитии региона быстрыми темпами", – заявил ФБА "Экономика сегодня" Ганжара.

Он отметил, что после воссоединения Крыма с Россией в 2014 г. в республике уже побывало большое количество иностранных делегаций, как политиков, так и бизнесменов.

"Именно народная дипломатия во многом позволила им пересмотреть свое отношение к российскому полуострову. Теперь европейский бизнес готов выстраивать рабочую модель взаимодействия с Крымом даже вопреки санкциям", – считает российский депутат.

О наличии разных возможностей для европейских предпринимателей сотрудничать в регионе вопреки санкциям рассказал руководитель направления "финансы и экономика" Института современного развития Никита Масленников. По его мнению, Крым перспективное место для развития цифровых технологий, также взаимодействовать можно в таких отраслях, как агросектор, туризм, энергетика, инфраструктура с логистикой.

"Несмотря на санкционный режим, европейский бизнес все равно находит для себя "окна возможностей" в плане экономического сотрудничества с нашей Республикой. Тот же Ялтинский экономический форум посещают представители десятков разных государств, и они своими глазами видят, что Крым является уникальной площадкой для ведения бизнеса в сфере рекреации и туризма, сельского хозяйстве, а также новых технологий. Причем новые возможности здесь создают ограничительные меры в виде санкций", – подчеркнул эксперт.

Что касается словацкой делегации, которая находится в Крыму с трехдневным визитом, то ее руководитель Марчек сообщил, что в Братиславе планируется открыть центр крымских вин в гостинице, названной в честь полуострова. По его словам, там будет проводиться дегустация и продажа напитков не только для Словакии, но и для всей Европы.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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