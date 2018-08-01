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Крым обойдется без днепровской воды

Фото: GLOBAL LOOK press/Serguei Fomine
продолжениеЕвропейцы раскрыли правду о Крыме
Власти полуострова опровергли страшные сценарии, которые пишут в Незалежной

В Крыму сегодня нет недостатка в питьевой воде, и таких проблем не предвидится в будущем. Об этом заявил зампредседателя Госсовета республики Эдип Гафаров в среду, 1 августа.

По его словам, в настоящее время в регионе объемы запасов питьевой воды составляют порядка 200 млн куб. метров.

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"У нас 23 водохранилища, восемь из них наливные, 15 на естественном стоке. Если оценивать это хозяйство, то в запасе у нас есть около 200 млн кубов воды питьевого назначения. При этом некоторые в этом году даже производят поливы на площади 14-15 тыс. га", – сказал в эфире радио "Спутник в Крыму" Гафаров.

Он считает это хорошей цифрой с учетом того факта, что киевские власти перекрыли Северо-Крымский канал в апреле 2014 г., в результате чего на полуостров перестала поступать днепровская вода, которая обеспечивала 85% потребностей региона в ней.

"Я шесть лет работал первым заместителем председателя Госкомводхоза Республики и могу ответственно сказать, что с питьевым водоснабжением у нас проблем не будет", – подчеркнул Гафаров.

При этом он убежден, что необходимо создать возможности для сбора и хранения воды.

После украинского демарша проблему водоснабжения северного и восточного Крыма решили бурением новых артезианских скважин, а также переброской воды по реке Биюк-Карасу и по каналу на восток полуострова. Центральные и южные районы республики получают воду из естественных водохранилищ.

На днях эксперты из Незалежной предрекли Крыму катастрофу из-за масштабной засухи. Они уверяют, что 70% зеленой растительности на севере полуострова просто высохло. "Урожай там есть, если существует полив. На дожди рассчитывать не приходится. Осадки тут крайне редки. Та вода, что есть в регионе в небольшом количестве, пригодна лишь для полива. Употреблять человеку ее нельзя. Но и для полива ее очень мало", – пугает крымчан в интервью "Фактам" экономист Юрий Смелянский.

В свою очередь, 19 июля в пресс-службе Госкомводхоза Крыма сообщили, что воды в водохранилищах системы Северо-Крымского канала накоплено достаточно для водообеспечения полуострова в нынешнем и будущем году.

"На сегодняшний день во всех регионах республики запасы водного ресурса Крыма обеспечивают полное, 100%, потребление на курортный период. Для стабильной подачи воды задействованы три подземных водозабора: Просторненский, Нежинский и Новогригорьевский, которые дают 126 тыс. куб. воды в систему Северо-Крымского канала. Это позволяет транспортировать воду в водохранилища, обеспечивающие водоснабжение восточных регионов Крыма", – цитирует ведомство "Крыминформ".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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