Трусы или крестик: Украинцев поставили перед жестким выбором

Боксер Усик стал яблоком нового раздора в Незалежной

Внутриукраинские "бои" за абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика не утихают. Теперь его причислили к стану вражин государства, сепаратистов и обманщиков народа. С такими обвинениями выступил местный журналист и замгендиректора телеканала "ATR" Айдер Муждабаев.

Его жесткий критический посыл созрел после того, как спортсмен на пресс-конференции в Киеве поддержал деятельность известного украинского видеоблогера Анатолия Шария.

"Трусы или крестик, фанаты Усика, выбирайте – дальше строить из себя одновременно патриотов Украины не получится. Ваш кумир Усик обожает кремлевского антиукраинского тролля Шария. Это стопроцентный враг Украины, его смотрят только враги Украины, больше никто", – разразился гневом Муждабаев на странице в Facebook.

По его мнению, во время войны подобные высказывания от известной личности направлены против государства.

"В этом суть, остальное – шелуха. И никакие бои, победные ли, проигранные, не изменят сути", – считает промайданный журналист.

Также он поставил в вину боксеру его поддержку крестного хода УПЦ МП, и, конечно, не случайно Усик боксировал в Москве, где "обнимался с русскими". Муждабаев заявил, что первый обладатель Кубка Мохаммеда Али – "чистый сепар, без примесей".

"Если вы болеете за него как за "украинского патриота", то вы такие же "патриоты". Или вы настолько глупы, что не о чем говорить. Пророссийский Усик с украинским флагом в руках водит вас, как детей, вокруг пальца", – подчеркнул агитатор.

Более того, он назвал поклонников боксера отпетыми лицемерами: "Раньше они говорили, что Усик патриот, вот вам и флаг, и гимн, посмотрите! А теперь, уверен, начнут твердить, что "бокс вне политики", и надо, мол, судить по делам".

На состоявшейся 1 августа пресс-конференции чемпион наговорил много чего неприятного для щирых украинцев. Так, он отказался принимать звание Героя Украины, поскольку ему не нужны никакие звезды, а "для своего народа и определенного количества людей моей страны я и так являюсь героем", говорил спортсмен.

Что касается беглого блогера, Усик на вопрос представителя интернет-канала Шария об истерической реакции некоторых отечественных СМИ на его победу над россиянином Муратом Гассиевым в финале Всемирной боксерской суперсерии, состоявшимся в Москве 22 июля, ответил следующим образом: "Анатолий – красавчик, кстати. Я видел, как он растыкивает их".

"Я всерьез не воспринимаю… Хочу попросить – пускай они соберут недовольных, которым я не нравлюсь. Я с ними выйду драться. Сколько бы их ни было, я один против них выйду. Серьезно, они сходят с ума. То, что пишут, обзываются. Это сумасшествие, белена их забирает. Они пьют белену, с ними что-то происходит", – прокомментировал публикации в украинских СМИ Усик.

Он посоветовал не смотреть телевизор, потому что от этого "голова вытекает".

Вероятно, нужно меньше сидеть и в соцсетях – там тоже много принимающих белены.

Занимайтесь спортом, граждане!

Сам Шарий посоветовал украинцам глубже разбираться в высказываниях таких деятелей, как Муждабаев, который одним махом обвинил миллионы жителей Незалежной в сепаратизме из-за того, что они смотрят его интернет-канал.

"Он (Усик) тихо занимается своим делом, тихо боксирует и громко побеждает. А такие как вы, черви, проживете на земле, как живут слепые черви: ни сказок про вас не расскажут, ни песен о вас не споют. Такие как Муждабаев, такие как он, делают абсурдные, ужасающие заявления, колоссально-дегенеративные в надежде на то, что понесет так называемая "вата" – начнет возмущаться. А им только этого и надо", – отметил сегодня в своем новом видео Шарий.

