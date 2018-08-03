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Украинцев задумали пересадить на вертолеты из-за разбитых дорог

Кадр youtube.com
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Переместить общественный транспорт в воздух куда проще, чем ремонтировать ямы

Председатель СНБО Украины Юрий Турчинов продолжает инспектировать предприятия страны, которые в ближайшее время должны вывести Незалежную на европейский уровень. На этот раз он побывал на заводах – производителях вертолетов "Чезара" и "Вибстон Аэро", которые строят небольшие гражданские вертолеты для бизнесменов и состоятельных граждан.

Кадр youtube.comОднако Турчинов не был бы председателем СНБО, если бы не увидел в мирных машинах военные вертолеты-разведчики.

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Один из сотрудников предприятия воодушевленно рассказал о хорошем обзоре и возможности посадить в кабину разведчика и разместить оптико-электронный модуль, а после уже Турчинов заявил на камеру, что вертолеты могут выполнять боевые тактические задачи и заниматься разведкой, видимо, вдоль линии разграничения. Также машину предполагается использовать в пограничных войсках.


Стоит добавить, что брони у вертолета нет. Каркас поделен на отсеки, и попадание в один из них, по словам разработчиков, не должно вызывать разрушение другого. Но что будет с вертолетом, если его обстрелять из крупнокалиберного пулемета, не сообщается. Ясно одно – ничего хорошего. Летать в разведку на нем крайне опасно, предпочтительнее использовать беспилотник и не рисковать жизнями людей.

А как транспортное средство этот вертолет, возможно, очень даже неплох, хотя явно не по карману подавляющему большинству жителей Украины. Хотя Турчинов и говорит, что он на порядок дешевле европейских.

Председатель СНБО то ли в шутку, то ли всерьез даже предложил использовать легкие вертолеты как альтернативу наземному общественному транспорту, поскольку проблемы со строительством дорог решаются трудно и медленно. "А небо уже отвечает европейским стандартам, и не нужен "ямочный ремонт", на котором можно украсть деньги", – сказал Турчинов.

Александр ИЛЬИН
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