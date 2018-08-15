Украина призовет НАТО в Азовское море

Киевские власти судорожно ищут пути для спасения своих судов от законных проверок со стороны пограничников РФ

Апофеозом фантастических предложений апологетов Майдана можно считать идею о привлечении сил Североатлантического блока для сопровождения кораблей в Азовском море, следующих в украинские порты через Керченский пролив. Такой прожект выдвинул замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Незалежной Георгий Тука.

"Теоретически можно рассматривать две вероятные версии. Первая – это обращение в Совбез ООН с просьбой о морском конвое. Вторая версия, она менее вероятная, с моей точки зрения, это применение сил НАТО для сопровождения в Азовском море", – заявил Тука в эфире телеканала "112".

По его признанию, он "не стал бы прогнозировать", что вооруженные силы альянса помогут Украине в данном вопросе.

Ситуация в акватории Азовского моря обострилась в марте текущего года после захвата украинскими пограничниками керченского рыболовецкого судна "Норд", шедшего под российским флагом. На его борту находились десять граждан РФ, которых киевские власти считают украинцами. Девять членов экипажа получили штраф, однако капитану грозит тюремное заключение сроком до 5 лет. Двум "нордчанам" в апреле удалось вырваться из Незалежной домой в Крым, остальные до сих пор остаются на Украине.

Затем, после открытия автомобильной части Крымского моста в мае, проблемы в Азовском море увеличились для украинцев. Они жалуются, что транспортный переход стал преградой для крупных судов и потому якобы он мешает экономическому развитию таких портов, как Мариуполь и Бердянск.

Командование Черноморского флота на фоне задержания "Норда", а также в целях защиты Крымского моста заявило, что готово обеспечить безопасность судоходства в северо-восточной части Черного и акватории Азовского морей.

Позже стало известно, что российские пограничники нещадно досматривают суда, идущие в украинские порты. При этом в крымском погрануправлении ФСБ подчеркнули, что проверки проводятся в соответствии с международным морским правом. Это же подтверждают и в ГПС Украины.