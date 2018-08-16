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На Украине раскрыли неожиданную цель строительства Крымского моста

Фото: GLOBAL LOOK press/most. life
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Переправа отрезала Киев от Азовского моря

Политологи соседней страны нашли причину, по которой украинское судоходство в Азовском море терпит убытки. Оказывается, причина всех бед – Россия, которая построила Крымский мост с высотой арок, не позволяющей проходить под ними кораблям.

Известный украинский политолог Олеся Яхно, регулярно выступающая на российском телевидении, заявила, что "Керченский мост построен так, что он ограничивает проход судов высотой до 25 метров". По ее мнению, такое инженерное решение направлено на блокирование присутствия Украины в акватории Черного и Азовского морей.

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Помимо этого, на Украине выражают недовольство проверкой, которую проводят российские пограничники в отношении их судов. "Россия целенаправленно пытается вытеснить Украину из Черного и Азовского морей, и за последние несколько месяцев более ста наших судов были задержаны ею для проверок", – заявила Яхно в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

Накануне замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука выступил с предложением привлечь военные корабли НАТО или Совбеза ООН для сопровождения кораблей Незалежной. Однако он сразу же оговорился, что Запад вряд ли поможет в решении этого вопроса.


Вероника ПОДСТРЕХИНА
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