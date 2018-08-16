Над заробитчанами нависла карающая длань постмайданных деятелей

Инициатива министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна о полном прекращении транспортного сообщения с Россией на самом деле не что иное, как репрессивные действия властей против украинских граждан. Об этом заявил вице-премьер правительства Республики Крым Дмитрий Полонский.

Ранее сегодня пан Омелян сообщил, что подписал некий "исторический документ", после вступления в силу которого "в Москву будут ходить только медведи". В прошлый понедельник, 6 августа, он рассказал о планах нынешних руководителей страны рассмотреть возможность остановить движение в сторону РФ пассажирских поездов. На этой новости некоторые киевские начальники заговорили и о прекращении движения автобусов, поскольку правильным украинцам нечего делать в "стране-агрессоре", когда "противник" кругом наступает – мало того, что "атакует" в Донбассе, так еще "обижает" украинские суда в Азовском море.

"Надо просто разобраться, чтобы понять, кому хуже сделает этот господин. Основной транспортный поток ведь идет с Украины в Россию, касается прежде всего трудовых мигрантов и тех же отдыхающих, которые приезжают на отдых в Крым. Это репрессивные меры в отношении граждан своего же государства", – цитирует РИА "Новости" Полонского.

Он отметил, что прожекты пана Омеляна никак не скажутся на крымчанах. По его словам, останутся лишь сожаление и обиды за самих граждан Незалежной, которые пострадают от новых запретов, нарушающих право на свободу перемещений.

"Вот это самовысечение – одна из тех ценностей, которая сегодня (властями Украины – ред.) будет проповедоваться", – отметил политик, вспомнив персонажа гоголевского "Ревизора" – унтер-офицерскую вдову, которая сама себя высекла.

Комментируя инициативы министра, его соотечественник лидер общественного движения "Украинский выбор – право народа" Виктор Медведчук сегодня высказал предположение, что тот просто психически нездоров, а журналист Александр Дубинский заподозрил его в дебилизме.

