Секрет Белого дома раскрыли в Британии

Президент США Дональд Трамп готов воспользоваться предоставленной ему возможностью и поставить точку в споре о статусе Крыма. Как стало известно The Independent, он уже предупредил об этом приближенных. По данным источников газеты, лидеру Белого дома не понравилась попытка Конгресса ограничить его деятельность во внешнеполитической и военной сферах.

Если верить инсайдерской информации, то сразу после подписания военного бюджета, размер которого – $716 млрд – побил все рекорды, Трамп заявил, что намерен отменить директивы Конгресса, которые не позволяют ему принимать решения по Крыму и базе в Гуантанамо. Дескать, законодатели вмешиваются в дела исполнительной власти, пытаясь указывать, можно ли содержать заключенных в Гуантанамо и кому принадлежит Крым.

По мнению британского издания, "дыры" в американском законодательстве действительно позволяют Трампу отменять директивы Конгресса. И то, что Трамп на это указал, означает, что в Белом доме начались шуршания, которые придутся не по вкусу Киеву. Иначе говоря, прокомментировал в Twitter публицист Армен Гаспарян, "случилась подлейшая зрада и всепоглощающая ганьба".

Пока вы изволили почивать, случилась подлейшая зрада и всепоглощающая ганьба. Independent: Трамп выразил желание отменить директиву Конгресса, препятствующую признанию суверенитета России над Крымом :) — Армен Гаспарян (@A_Gasparyan) 17 августа 2018 г.

Напомним, в июне в ходе встречи G7 американский президент уже высказал коллегам за ужином недоумение, почему они отказываются считать Крым российской территорией, ведь его жители говорят на русском языке.