Здоровье
- Уникальный напиток спасет от проблем с потенцией
- Названа причина женской головной боли
- Любимый овощ россиян защитит кишечник от рака
Президент США Дональд Трамп готов воспользоваться предоставленной ему возможностью и поставить точку в споре о статусе Крыма. Как стало известно The Independent, он уже предупредил об этом приближенных. По данным источников газеты, лидеру Белого дома не понравилась попытка Конгресса ограничить его деятельность во внешнеполитической и военной сферах.
Если верить инсайдерской информации, то сразу после подписания военного бюджета, размер которого – $716 млрд – побил все рекорды, Трамп заявил, что намерен отменить директивы Конгресса, которые не позволяют ему принимать решения по Крыму и базе в Гуантанамо. Дескать, законодатели вмешиваются в дела исполнительной власти, пытаясь указывать, можно ли содержать заключенных в Гуантанамо и кому принадлежит Крым.
По мнению британского издания, "дыры" в американском законодательстве действительно позволяют Трампу отменять директивы Конгресса. И то, что Трамп на это указал, означает, что в Белом доме начались шуршания, которые придутся не по вкусу Киеву. Иначе говоря, прокомментировал в Twitter публицист Армен Гаспарян, "случилась подлейшая зрада и всепоглощающая ганьба".
Пока вы изволили почивать, случилась подлейшая зрада и всепоглощающая ганьба. Independent: Трамп выразил желание отменить директиву Конгресса, препятствующую признанию суверенитета России над Крымом :)— Армен Гаспарян (@A_Gasparyan) 17 августа 2018 г.
Напомним, в июне в ходе встречи G7 американский президент уже высказал коллегам за ужином недоумение, почему они отказываются считать Крым российской территорией, ведь его жители говорят на русском языке.
Простым украинцам зарабатывать на территории "агрессора" нельзя, зато родне власть имущих - пожалуйста
Отечественной валюте не дадут укрепиться до прежних значений