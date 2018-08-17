Авторитеты оказывают услугу нелегальным мигрантам

Морские волки Незалежной нашли новый способ наживы. Они доставляют нелегалов в Европу, примкнув к туркам, которые заправляют криминалом. Данное "ремесло" приносит его участникам миллионы долларов.

Известно, что в переброску мигрантов вовлечены украинские воры в законе. Иными словами – "блатные", как их назвал владелец одесской крюинговой фирмы Владимир И.

"Это воровские кланы, которые постоянно живут в Турции – сейчас они контролируют почти половину перевозок", – заявил он изданию "Страна.ua", которое провело журналистское расследование.

Собеседник СМИ пояснил, что украинцы выступают принимающей стороной якобы туристов в Греции и Италии, затем рассаживают их по автобусам и мчат в Европу. Подобная самостоятельность не устраивает "смотрящих" солнечной страны.

"Пару месяцев назад в Стамбуле уже были разборки со стрельбой между нашими ворами и турками – делили потоки", – рассказал Владимир.

В криминальный бизнес в основном попадают из-за отсутствия альтернативы. В Незалежной попросту нет нормальной работы, рассказал 46-летний матрос 1 класса Сергей С. Он нанялся на турецкое рыболовное судно. Когда узнал, что рыбачить он не будет, все равно остался, так как других вариантов обеспечить семью не предвидеться.

"После первого выхода в море все стало ясно — рыбу мы ловили только для отвода глаз. Закинули трал, вытащили пару сотен килограммов рыбы, кинули в рефы. А ночью приняли на борт в территориальных водах Турции два десятка мужиков и женщин с детьми, судя по виду, арабов – их подвезли к судну на баркасах. Всех пассажиров засунули в трюм, кинули туда пару канистр с водой, дали им спасжилеты", – сообщил правду Сергей, добавив, что в греческих водах лжепутешественников забрали русскоязычные моряки на моторных лодках.

Его экипаж, состоящий из трех матросов, механика, его помощника и помощника капитана, в месяц делает примерно два рейса, за который он получает $300. Как только на горизонте появляется береговая охрана Греции, которая жестко наказывает "контрабандистов", мигранты отправляются за борт.

"Если даже на борту нет мигрантов, если просто при осмотре найдут доказательства того, что недавно на борту были люди – обнаружат какие-то мелочи, вроде личных вещей, или упаковок из-под салфеток с арабскими надписями, забытые кем-то из "пассажиров", могут тут же наручники надеть. Доказать, что ты не верблюд потом, сидя на нарах – очень сложно", – поведал еще один участник противозаконного бизнеса Игорь В.