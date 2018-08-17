Главе инфраструктуры Незалежной поставили диагноз - пиар-наркоман и шизофреник

Рядовой министр Незалежной взял на себя смелость решать судьбы украинских граждан. Каждый день неутомимый ура-патриот, глава министерства инфраструктуры Владимир Омелян грозит не сегодня-завтра остановить движение всех видов транспорта в Российскую Федерацию. В последнем своем спиче он заявил, что украинцам нечего делать в нашей стране, поскольку здесь им что-то угрожает, да и работать лучше дома или в Евросоюзе. Министра уже не останавливает даже то, что на родине его прямо обвиняют в дебилизме, сумасшествии и шизофрении.

Итак, из свежего Омеляна с пресс-конференции в пятницу, 17 августа. По его мнению, в Незалежной полно свободных вакансий, да и на Западе заробитчан примут с распростертыми объятиями.

"Говорят, что там (в России) есть определенное количество работников. Но если вы хотите работать, то есть достаточное количество рабочих мест на Украине. Если вы хотите работать за рубежом – пожалуйста, есть страны ЕС. Там вы получите больше денег, комфортные условия в безопасности, защищенность своих прав. Россия этих гарантий не дает. Любой украинец под надуманными предлогами может быть арестован, задержан и даже убит", – цитирует "Украинская правда" пана Омеляна.

По его разумению, граждане Незалежной "должны интегрироваться в ЕС", а "в Россию ездить нечего".

Что же касается всех поездов, курсирующих ныне в РФ, то они "могут быть спокойно применены для внутреннего переезда украинских граждан", в том числе "в направлении курортов, или на других направлениях, где они востребованы", отметил чиновник.

Он подчеркнул, что "Укрзализныця" после закрытия сообщения с Россией не понесет убытков, поскольку "поезда будут генерировать такую же, или даже большую прибыль на внутренних перевозках и сообщении на запад Украины – к странам ЕС".

"Поэтому убытков не будет вообще. Эти все поезда не будут стоять в отстойниках, они будут работать и приносить прибыль "Укрзализныци"", – отметил министр.

Согласно его данным, с 2013 г. пассажиропоток с Украины в Россию сократился с 4 млн человек до 800 тысяч.

Вероятно, чтобы как-то защитить себя от нападок оппонентов идеи закрытия всего транспортного движения в сторону РФ, он попытался критические стрелы направить на "соседей".

"Эти предложения не только предложения министерства инфраструктуры, но многих других центральных органов исполнительной власти. Я надеюсь, что после их рассмотрения и утверждения на государственном уровне мы сможем о них громко заявить. О трагедии, что там что-то сократится, кто-то потерпит убытки, – это манипуляции", – приводит слова пана Омеляна телеканал "112".

При этом радетель за лучшую долю украинцев снова не назвал час икс, когда поезда и автобусы (о них тоже ранее говорилось) перестанут ходить в Россию.

Прожекты министра транспорта чуть ли не каждый день бурно обсуждаются в украинском обществе и в большинстве своем, мягко говоря, критики просто крутят пальцем у виска: мало того, что людям запрещают работать, где они востребованы, и еще приносить доход в госказну собственной страны, так еще лишают элементарного права на свободу передвижения, а также посещения близких и дальних родственников, которые живут по обе стороны границы между Украиной и РФ.

Так накануне лидер лидер общественного движения "Украинский выбор – право народа" Виктор Медведчук засомневался в психическом здоровье пана Омеляна, отметив, что тот "фонтанирует бредовыми антироссийскими инициативами". В четверг же журналист Александр Дубинский сообщил в Сети, что супруга министра Светлана Бевза, вероятно, за его патриотической спиной, спокойно торгует одеждой своего бренда на российском интернет-молле. Автор свой пост начал весьма красноречиво: "О дебилах, которые волей случая стали министрами".

Комментируя эту новость лидер партии "За життя" Вадим Рабинович назвал происходящее шизофренией.

"Омеляну что-то стукнуло с утра в голову, какой-то град, он сообщил, что он прерывает поездки в Москву, все сообщения. При этом сегодня появляется сообщение, что жена этого борца за свободу продает платье, например, в Россию. Значит, мы должны все застрелиться, не иметь возможность поехать, когда ездят туда 280 тыс человек, как они сами сказали, в месяц, а его жена может продавать. Они непредсказуемые шизофреники", – сказал Рабинович.

Ситуацию с заробитчанами и мигрантами оценил украинский политолог Андрей Золотарев в эфире телеканала NewsOne. Он вообще поставил пану Омеляну диагноз – пиар-наркоман, который ради красного словца не пожалеет и отца. Он считает, что министр, который не в состоянии навести порядок в поездных туалетах, всего лишь профессиональный болтун.

Эксперт уверен, что несмотря ни на какие запреты, украинцы любым путем будут прорываться в Россию. Украина может стать "транспортным тупиком" из-за строительства инфраструктурных проектов РФ, предсказывает политолог. И уже сейчас страна становится "медвежьим углом" и теряет выгодный статус транзитера. Происходящее же в Незалежной вынудило 7-8 млн украинцев эмигрировать из Отечества, в том числе специалистов.

"Мы убили все судостроительные заводы в Николаеве. В результате Николаевский судостроительный – Северодвинск, Калининград, Комсомольск-на-Амуре. Что, эти люди послушают господина Омеляна? Да они пешком, они ползком через границу перейдут. Мы уже имели прецедент с авиасообщением, прекрасно подняли аэропорт в Минске. Я думаю, белорусы довольны", – сказал Золотарев.

Напомним, Украина и Россия полностью прекратили авиасообщение 25 октября 2015 года.

