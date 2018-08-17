В Россию следуют не вагоны, а "груды металлолома"

В Незалежной разработали новую стратегию, чтобы снизить количество путешествующих в соседнее государство. Вместо запрета "Украинские железные дороги" придумали хитроумный план – посылают в Москву поезда, которые сложно назвать таковыми.

Состав чуть ли не разваливается на ходу, вагоны "грязные, ржавые, помятые, ободранные и обшарпанные, с облезлой краской", констатирует "Таврия News", окрестив местные поезда "грудой металлолома".

"Если нет возможности отменить поезд, к примеру "Херсон — Москва", его делают таким, что эти проклятые москали сами на него не сядут, как и наши сограждане, уезжающие в эту москальщину", – резюмирует автор материала. Ироничная фраза журналиста разлетелась по сети. Оттуда же, кстати, взята информация о "начинке" вагонов.

Если нет возможности отменить поезд, к примеру «Херсон – Москва», его делают таким, что эти проклятые москали сами на него не сядут, как и наши сограждане, уезжающие в эту москальщину, - пишет местный ресурс «Таврия News» pic.twitter.com/3q84FOJoku — ollga k. (@k_ollga) 17 августа 2018 г.

"Удушье, кондиционера нет, туалеты как в поле – завалены дерьмом, очень пахнут, простыни мокрые, грязные, именно ветошь, проводники пьяные и матерятся", – выяснил корреспондент.

Железнодорожная организация Украины, полагает автор, старается, чтобы дорога Москва – Херсон и обратно не просто не была в удовольствие, а напрочь отбила бы все желание проделывать этот путь снова и снова. Может, не зря министр инфраструктуры Владимир Омелян понадеялся, что после подписания им секретного документа в "Россию будут ходить только медведи"?!

"Слава Украине!" – закончил свой текст журналист.

Впрочем, дефицит железнодорожного транспорта на Украине – проблема комплексная. Она касается не только внешнего сообщения, но и внутреннего. Добротных, а тем более новых пригородных электричек в Незалежной нет. Остались только те, которые вышли на линию еще при царе Горохе. Но они не вечные. А разваливающиеся поезда ремонтировать некому.

Так, накануне во Львове пассажиры блокировали железнодорожные пути, поскольку не смогли вместиться в электричку, сообщает "Интерфакс-Украина". Покинуть станцию "бунтарям" удалось лишь через два с половиной часа, когда нашелся второй электропоезд, пишет "Варта1".