Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Киев развернет культурную атаку на Крым и Приднестровье

Фото: mip.gov.ua
продолжениеУкраина придумала бизнес-план по продаже российских судов
Власти Незалежной придумали, как навязать полуострову "вкус Украины"

Новая пропагандистская контора постмайданной Украины, именуемая Министерством информационной политики, удумала ударить по ушам всем тем, кто не питает слабости к украинскому языку. Чиновники решили организовать целую серию рок-концертов на украинской госгранице и начать планируют вблизи российского Крыма.

Как сообщает пропагандистское ведомство, первое мероприятие под вывеской "Твоя Страна fest" намечено уже на ближайшую субботу, то есть завтра, 18 августа. И состоится оно в Геническе Херсонской области.

По теме

Перед жителями небольшого украинского приграничного городка выступят "звезды" Незалежной – группы "Мандры", "Тартак", исполнители Фома, Мария Бурмака, Иванка Червинская и Gypsy Lyre.

Затем фестиваль поедет с гастролями, судя по всему, пока тепло и не задождило, в приграничные зоны Донецкой и Луганской областей, а также на границу с Приднестровьем, Венгрией, Белоруссией и Румынией.

"Украинская музыка – провайдер украинского языка... Не слышали? Тогда мы идем к вам! Ключевая идея этого фестиваля – дать возможность почувствовать вкус Украины, почувствовать ее духовность. Без языка нет государства. Тоже не слышали? Тогда мы придем и к вам", – угрожающе заявил министр информполитики Украины Юрий Стець.

В середине июля крымчан уже "пытали" звуками музыки "Бумбокса" на концерте-воззвании в защиту террориста режиссера Олега Сенцова, отбывающего 20-летний срок в России. Мероприятие было устроено на украинском КПП "Каланчак" на въезде в Крым. Тогда президент Украины Петр Порошенко даже отметился в Сети словами о единстве и несокрушимости страны благодаря таким концертам.

Услышали ли поющих украинцев на полуострове, осталось неизвестным.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

Путин с Меркель готовят заявление

Пока главный вопрос, из-за которого глава Кремля отправился на поклон к фрау канцлерин, держится в секрете

Приглашение Путина на свадьбу возмутило австрийцев

Визит российского президента назвали разрушительным для страны

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей