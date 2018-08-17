Власти Незалежной придумали, как навязать полуострову "вкус Украины"

Новая пропагандистская контора постмайданной Украины, именуемая Министерством информационной политики, удумала ударить по ушам всем тем, кто не питает слабости к украинскому языку. Чиновники решили организовать целую серию рок-концертов на украинской госгранице и начать планируют вблизи российского Крыма.

Как сообщает пропагандистское ведомство, первое мероприятие под вывеской "Твоя Страна fest" намечено уже на ближайшую субботу, то есть завтра, 18 августа. И состоится оно в Геническе Херсонской области.

Перед жителями небольшого украинского приграничного городка выступят "звезды" Незалежной – группы "Мандры", "Тартак", исполнители Фома, Мария Бурмака, Иванка Червинская и Gypsy Lyre.

Затем фестиваль поедет с гастролями, судя по всему, пока тепло и не задождило, в приграничные зоны Донецкой и Луганской областей, а также на границу с Приднестровьем, Венгрией, Белоруссией и Румынией.

"Украинская музыка – провайдер украинского языка... Не слышали? Тогда мы идем к вам! Ключевая идея этого фестиваля – дать возможность почувствовать вкус Украины, почувствовать ее духовность. Без языка нет государства. Тоже не слышали? Тогда мы придем и к вам", – угрожающе заявил министр информполитики Украины Юрий Стець.

В середине июля крымчан уже "пытали" звуками музыки "Бумбокса" на концерте-воззвании в защиту террориста режиссера Олега Сенцова, отбывающего 20-летний срок в России. Мероприятие было устроено на украинском КПП "Каланчак" на въезде в Крым. Тогда президент Украины Петр Порошенко даже отметился в Сети словами о единстве и несокрушимости страны благодаря таким концертам.

Услышали ли поющих украинцев на полуострове, осталось неизвестным.

