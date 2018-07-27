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Накачанный Леонтьев позвал в Крым

Фото: GLOBAL LOOK press
Вид артиста шокировал поклонников

Певец опубликовал в Instagram новое фото. А под ним сообщил о своих концертах в Ялте, Севастополе, Симферополе и Евпатории. Фанатов поразило то, как выглядит 69-летний артист.

На снимке Валерий Леонтьев – настоящий богатырь. Заметно, что он постоянно бывает в спортзале, так как находится в прекрасной физической форме: подтянут, крепок, мускулист. 

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"До скорой встречи в Крыму!" – сообщил артист. А в ответ посыпались комплименты.

"Шикарный!", "Красавчик!", "Настоящий мачо! Радуйте нас почаще своей красотой!", "Какие мускулы!", "Просто Аполлон", "Аж дыхание перехватило, супер!" – восхищались фанаты

Одна из подписчиц призналась, что "в такого красавчика грех не влюбиться". А другая заявила: "Валерий никогда не стареет! Так держать!" 

Кто-то поделился мечтой побывать на концерте певца, некоторые пригласили его в города, где живут. Были и те, кто предупредил, что после выступлений в Крыму Леонтьеву закроют дорогу на Украину, отмечает EG.RU.

И под конец некая natalilisa70 упрекнула: "Когда же он во вкус войдет, как его коллеги по цеху, и начнет уже вот так фото свои постить. Да и не свои, с его-то слогом, какие посты может писать! Сколько радости людям принес, сколько тем для размышления подкинул бы. Сколько интриг можно было закрутить . В общем, жадина он какой-то". 

Полина ДОРОЖКИНА
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