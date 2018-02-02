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С Долиной и Леонтьевым случилось страшное

Валерий Леонтьев и Лариса Долина. Фото: "Утро"
Поклонники не узнают своих любимых артистов

Выложив в соцсети безобидное фото с празднования своего дня рождения, Юля Началова не ожидала того эффекта, какое оно произведет. На снимке певица запечатлена в компании Александра Панайотова и Ларисы Долиной. И вид народной артистки стал объектом нападок некоторых интернет-пользователей. В ее адрес в Instagram стали появляться резкие комментарии.

"А Долина тут на фото постарела или не удачный кадр", "Это Долина?????", "Хорошо что подписали кто с Вами. А то я прям не узнала Ларисочку, да уж изменилась", - отозвались возмущенные подписчики.

Кадр действительно выделяется на фоне тех фото певицы, которые можно увидеть в глянцевых изданиях. Для визита к Началовой Долина выбрала шерстяной длинный свитер красного цвета, а очки лишь добавили ей возраст.

Кроме того, на ее лице минимум косметики, а корни волос кажутся непрокрашенными, отчего создается ощущение неухоженности. Но, возможно, дело действительно в неудачном ракурсе и неправильном свете.

Ведь нашлись и те, кто похвалил внешность артистки. "Долина отлично выглядит для своих лет, хоть и без макияжа. С макияжем, кстати, старше", - отметила одна из подписчиц, цитирует URA.RU.

Досталось и Валерию Леонтьеву, которого "на закланье" своим подписчикам невольно отдал Филипп Киркоров.

Во время американских каникул он заехал в Майами, где и встретился, по его словам, с "великим артистом". Фото с их совместной прогулки тут же появилось в микроблоге поп-короля. Негодование вызвало даже не то, что певцы стоят в обнимку, а внешность Валерия Леонтьева.

Пользователи не стали играть в вежливость. И посыпались комментарии: "Серьезно подумала, что Бабкина похудела ", "Я тоже подумала , что Филипп с тетей", "Это совсем не его лицо,искусственная маска". 

"А я сначала подумала, что это Лайма Вайкуле", - неожиданно призналась одна из подписчиц. По мнению неравнодушных, 68-летний артист чересчур "подтянул лицо", из-за чего стал похож на трансвестита, пишет EG.RU

"Стареть тоже надо уметь достойно!!! Ничего в этом страшного нет!!!" - заключили они.  

Денис ЗВЯГИН
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