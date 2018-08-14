Вайкуле поставила Крыму условие

Латвийская звезда пошла на попятную

Она сообщила, что все-таки побывает на полуострове. И сделает это с большим удовольствием, рассказала сама певица.

Но, добавила она, только в том случае, если снимут санкции. После этого певица сразу поедет в Крым, заявила она в эфире телеканала "Россия 1".

И добавила, что у нее много друзей в нашей стране, что знает русский язык и никогда в жизни не критиковала Россию, так как обожает ее.



Мало того, по словам Вайкуле, если ограничения, введенные против России из-за присоединения полуострова, отменят, она выступит в Крыму даже бесплатно.

Ранее, в конце прошлой недели, на пресс-конференции перед концертом в Одессе певица заявила, что не поедет в Крым ни за какие гонорары, так как "европейцам это запрещено", – отметила Вайкуле.

Эти слова по-прежнему обсуждают в России. Многие россияне возмущены. Некоторые поклонники Лаймы уже отказываются слушать ее песни и ходить к ней на концерты.

О скандале, связанном с именем певицы, говорили и в эфире одного из центральных телеканалов нашей страны.

Приичем один из приглашенных гостей – член общественного совета при Министерстве обороны Игорь Коротченко – заявил, что латвийская артистка должна дать бесплатный концерт в Крыму, если хочет, чтобы россияне относились к ней по-прежнему, с любовью. Иначе, по его словам, путь Вайкуле в нашу страну заказан.

До этого раскритиковал певицу и сенатор Алексей Пушков. Он назвал высказывание Вайкуле о Крыме ахинеей и посоветовал не с концертами по России ездить, а выступать в юрмальских полупустых кафе, напоминает EG.RU.