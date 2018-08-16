В Германии признали Крым российским

Европейское телевидение смирилось с очевидным

Телеканал 3Sat показал в эфире карту России, на которой полуостров был закрашен тем же цветом, что и вся территория страны.

Кадры с российским Крымом вошли в документальную картину "Sibirien total" ("Сплошная Сибирь"), премьера которого на одном из крупнейших немецкоязычных телеканалов Евросоюза прошла 15 августа, сообщает EADaily.

Авторами ленты стали немецкий кинодокументалист Дейв Д. Лейнс и московский корреспондент швейцарского телеканала Schweizer Fernsehen Кристоф Францен.



Аудитория немецко-австро-швейцарского телеканала равна примерно 120 млн домохозяйств, 3Sat был создан специально для трансляции культурных программ. Что касается самого фильма, то в его анонсе сообщается, что журналисты показали свое "увлекательное, изнурительное путешествие по абсолютной пустыне и с неопределенным результатом". К сожалению, фильм не доступен российским пользователям Сети – правообладатель ограничил его просмотр.

Официально Европейский союз не признает воссоединения Крыма с Россией, которое произошло в марте 2014 года после прошедшего на полуострове референдума.