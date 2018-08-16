Из Крыма в Турцию пустят паром

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Паромная переправа скоро соединит Россию с Турцией. Об этом рассказал гендиректор Крымских морских портов Алексей Волков. По его словам, принципиальная договоренность достигнута, идет обсуждение деталей.
"Определена и согласована номенклатура грузов. Порты и службы готовы. Предоставлены комфортные условия будущего сотрудничества. Ждем решения партнеров и подписания договора", – приводит "Российская газета" слова Волкова.
Ожидается, что отправляться паром будет из Керченского торгового порта. Возможно, к линии подключатся и другие российские гавани, отметил специалист.
Как часто будут проходить рейсы, стороны еще обсуждают. "В виду "потепления" турецко-российских отношений может получится успешный проект", – убеждены в РФ.
В 2016 г. паром "Варяг" уже курсировал от Севастополя к Турции, возил овощи и фрукты, но в марте 2017 г. движение было приостановлено по просьбе Анкары.
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