Из Крыма в Турцию пустят паром

Сообщение планируется организовать уже этой осенью

Паромная переправа скоро соединит Россию с Турцией. Об этом рассказал гендиректор Крымских морских портов Алексей Волков. По его словам, принципиальная договоренность достигнута, идет обсуждение деталей.

"Определена и согласована номенклатура грузов. Порты и службы готовы. Предоставлены комфортные условия будущего сотрудничества. Ждем решения партнеров и подписания договора", – приводит "Российская газета" слова Волкова.

Ожидается, что отправляться паром будет из Керченского торгового порта. Возможно, к линии подключатся и другие российские гавани, отметил специалист.

Как часто будут проходить рейсы, стороны еще обсуждают. "В виду "потепления" турецко-российских отношений может получится успешный проект", – убеждены в РФ.

В 2016 г. паром "Варяг" уже курсировал от Севастополя к Турции, возил овощи и фрукты, но в марте 2017 г. движение было приостановлено по просьбе Анкары.