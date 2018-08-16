Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Из Крыма в Турцию пустят паром

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Сообщение планируется организовать уже этой осенью

Паромная переправа скоро соединит Россию с Турцией. Об этом рассказал гендиректор Крымских морских портов Алексей Волков. По его словам, принципиальная договоренность достигнута, идет обсуждение деталей.

"Определена и согласована номенклатура грузов. Порты и службы готовы. Предоставлены комфортные условия будущего сотрудничества. Ждем решения партнеров и подписания договора", – приводит "Российская газета" слова Волкова.

По теме

Ожидается, что отправляться паром будет из Керченского торгового порта. Возможно, к линии подключатся и другие российские гавани, отметил специалист.

Как часто будут проходить рейсы, стороны еще обсуждают. "В виду "потепления" турецко-российских отношений может получится успешный проект", – убеждены в РФ.

В 2016 г. паром "Варяг" уже курсировал от Севастополя к Турции, возил овощи и фрукты, но в марте 2017 г. движение было приостановлено по просьбе Анкары.

Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров
Загрузка...

Украинцы испугались обвала рубля

Между российской валютой и гривной есть определенная зависимость

"Спасибо за санкции": немцы вычислили пользу от мер США

Жертвы американской агрессии должны быть благодарны Трампу

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей