Россияне уходят с турецких курортов

Туристов отпугнуло подорожание путевок

В середине лета популярность жаркой республики пошла на спад и вернулась к майским цифрам. В частности, среди отверженных руссо туристо – Анталья.

Более 740 тысяч отдыхающих нежились на ее курортах, что почти на 80 с лишним тысяч меньше, чем в предыдущем месяце.

"Спад российского турпотока в Анталью в июле в количественном выражении составил 10,4% по сравнению с рекордным июнем (826 тыс. человек)", – сообщили в АТОР.

Данную тенденцию эксперты объясняют взлетевшим ценником на турпродукт и топливо. Июль – один из популярных месяцев для отдыха. С него начинается так называемый высокий сезон. Отельеры пользуются безвыходностью путешественников и взвинчивают стоимость проживания и других благ на 10%-15%.

Кроме того, стал бить по карману авиакеросин. К тому же для иностранных партнеров изменились условия топливной поддержки.

"В июле и августе этого года, которые в Турции назвали пиковыми, Турция не платит за рейсы, в то время как в прошлом году организаторы перевозки получили 6 тыс. долларов за рейс", – напоминает Ассоциация туроператоров.

К причинам снижения турпотока также приписывают прошедший в России чемпионат мира по футболу, который отобрал по половине у июня и июля. Так, задействованным в спортивном празднике стражам правопорядка, медработникам, чиновникам, волонтерам и болельщикам было не до отдыха.

Хотя в целом турецкий бум не закончился в июле. За полгода на родине Памуккале побывало более 80% россиян. Наш брат по-прежнему лидирует среди прочих иностранных туристов.