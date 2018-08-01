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Российские туристы осаждают Турцию

Фото: GLOBAL LOOK press/A. Bernhard
Всем курортам они предпочитают родину Памуккале

Им не страшны ни побои, ни издевательства, ни скандалы в отелях Турции. Речь идет о 16 миллионах человек, которые за эти полгода побывали там.

Из них почти два с половиной миллиона из России. Наша страна побила все известные рекорды по объему турпотока в солнечную республику, значительно опередив Германию, Иран, Грузию и Болгарию.

Хотя буквально в июле турецкие отельеры накинулись на детей россиянки и испортили медовый месяц молодоженам. Несколько наших туристов вообще не вернулись с отдыха.

Тем не менее родина Памуккале как магнит притягивает путешественников. В этом году их на треть больше, чем в прошлом. На сорок с лишним процентов вырос турпоток из России, сообщает АТОР, ссылаясь на МИД Турции.

В то же время министерство культуры и туризма республики подсчитывает прибыль от чужеземных отдыхающих. Это ни много ни мало, а $11,5 млрд.

Понятное дело, что обогащают курорт в основном руссо туристо. К слову, выручка владельцев отельного бизнеса увеличилась почти вполовину. 

Оксана ПОДТУРКИНА
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