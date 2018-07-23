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Россиян бьют в Турции

Фото: GLOBAL LOOK PRESS/Anton Belitsky
Вместо незабываемого отдыха они привозят синяки и ссадины

Наших туристов преследуют скандалы, заканчивающиеся рукоприкладством отельеров. В начале месяца произошел вопиющий случай, когда дети нашей туристки якобы испачкали постельное белье соком, за что она должна была заплатить 50 долларов. Хотя ни в одном документе о подобном "штрафе" не было ни слова.

Возмещать "ущерб" россиянка отказалась. Тогда турки всей семье на прощание устроили нелицеприятное "шоу": не отдавали багаж, задержали на самолет и избили сына путешественницы.

А медовый месяц пары из Рузского городского округа Московской области был омрачен не ложкой, а скорее бочкой дегтя. Теперь молодожены вспоминают его как страшный сон.

Новая ячейка общества в свадебное путешествие отправилась в Турцию. Однако вместо незабываемого отдыха привезли оттуда запомнившийся на всю жизнь скандал. В родные края молодожены прибыли в ссадинах и синяках.

Один из вечеров они проводили в баре своего пятизвездочного отеля, наслаждаясь приятной атмосферой и музыкой. Однако последнюю вдруг ни с того ни с сего выключил управляющий.  

Тогда супруга решила поинтересоваться, почему в круглосуточном заведении стоит тишина. "Он не стал ничего объяснять, а схватил меня за руку и начал тащить со словами "я покажу тебе дискотеку сейчас!". Это все увидел мой муж и вступился за меня", – пожаловалась пострадавшая "Подмосковью сегодня".

Слово за слово – и началась настоящая драка. На помощь управляющему подоспел охранник. Теперь новоиспеченные супруги требуют извинений от руководства отеля и компенсации за причиненный вред. И того, и другого им придется добиваться через суд.

Оксана ПОДТУРКИНА
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