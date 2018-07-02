Скандал разгорелся из-за пустяка

Родина Памуккале "накрутила" ценник. Однако, по-прежнему, пользуется большим спросом. И даже бьет все рекорды по количеству "руссо туристо". С начала года в Турции отдохнуло около двух миллионов наших соотечественников, что почти на половину превышает все предыдущие показатели.

Не останавливает россиян ни "слащавость" и "масляные" взгляды турецких отельеров, ни даже агрессия. Вопиющий случай описала на страницах соцсети наша туристка. Она отдыхала в солнечной Анталье с детьми 16 и 10 лет, которые в середине отдыха набедокурили.

Как выяснилось, сын и дочь россиянки закапали соком простынь, за что ей предъявили счет в $50. Но та была непреклонна, поскольку документально подобные "штрафы" нигде не фиксировались.

"Я ответила, что платить не собираюсь. На это он пригрозил выселить нас из отеля. Я не придала этому эпизоду значения, подумав, что просто уставший и неадекватный дежурный", – рассказала женщина в интервью "360".

Непокорных отдыхающих ждала расплата. О существовании их номера на три дня словно забыл обслуживающий персонал. Туристка списала это на праздник. Однако в день отъезда случилось такое, о чем вся семья не могла молчать.

Из окна автобуса они увидели, как отельер выкидывает из багажника их чемодан. Сын бросился выручать вещи, за что турок начал его душить. Подоспевшую на помощь брату дочь россиянки работник рецепции несколько раз ударил.

"К сожалению, я выбежала слишком поздно и даже не смогла оградить своих детей от такого ужаса. Наш чемодан он спрятал к себе, я стала требовать вызвать консула, полицию. Пришел наш гид, но он ничем нам не помог. Автобус уехал без нас", – посетовала туристка.

Дело дошло до полиции. Правоохранители забрали-таки чемодан, но до аэропорта Ирине с детьми пришлось добираться на такси. Они еле-еле успели на свой самолет.

Свою жалобу женщина оставила в юротделе турфирмы, написала в Ростуризм, разместила отзыв на сайте о путешествиях.

Вернувшись в страну, женщина написала в юридический отдел турфирмы, но ответа так и не получила.

"Напишем еще на сайт отеля с датой и временем. А дальше – не знаю. Кто-то советует судиться, а иные пишут, что бесполезно", – подвела итог пострадавшая.