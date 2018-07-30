Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Турция обогатилась на туристах из России

Фото: GLOBAL LOOK press/Diego Cupolo
Отдыхающие оставляют крупные суммы на курортах

Российские туристы продолжают массово приезжать на отдых в Турцию. Увеличение турпотока значительно обогатило владельцев отельного бизнеса. Об этом сообщили в ассоциации отельеров Турции.

Отмечается, что по сравнению с прошлым годом загруженность отелей выросла на 12%. При этом выручка также увеличилась, но уже на 47%, и составила в среднем по стране €45,6, сообщает АТОР.

При этом цена за комнату в отеле этой страны составила €81,5, что на 18% больше по сравнению с 2017 годом. Специалисты подчеркнули, что самым дорогим курортом является Анталья, где турист заплатит за сутки проживания 115,5 евро.

В июне 2018 г. в этом городе побывало 826 тысяч россиян. Все отдыхающие выбирают систему "все включено" и даже не задумываются об экономии средств.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

Из украинской армии бегут офицеры

Кадровые военные бегут от голода

РФ променяла "Русланы" на нечто новое

Вместо Ан-124 наша страна построит новый сверхтяжелый транспортный самолет

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей