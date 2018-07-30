Турция обогатилась на туристах из России

Отдыхающие оставляют крупные суммы на курортах

Российские туристы продолжают массово приезжать на отдых в Турцию. Увеличение турпотока значительно обогатило владельцев отельного бизнеса. Об этом сообщили в ассоциации отельеров Турции.

Отмечается, что по сравнению с прошлым годом загруженность отелей выросла на 12%. При этом выручка также увеличилась, но уже на 47%, и составила в среднем по стране €45,6, сообщает АТОР.

При этом цена за комнату в отеле этой страны составила €81,5, что на 18% больше по сравнению с 2017 годом. Специалисты подчеркнули, что самым дорогим курортом является Анталья, где турист заплатит за сутки проживания 115,5 евро.

В июне 2018 г. в этом городе побывало 826 тысяч россиян. Все отдыхающие выбирают систему "все включено" и даже не задумываются об экономии средств.