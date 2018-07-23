В Турции погиб турист из России

Марсель Нагимов из Уфы упал с седьмого этажа

За последний месяц на берегах жаркой страны произошли две трагедии. Первая – в конце июня, когда в Анталье с крыши отеля упал 19-летий парень. Следующая случилась накануне.

Марсель Нагимов из Уфы отдыхал в Сиде. Он упал с балкона своего номера, который находился на 7-м этаже отеля. Об этом сообщила знакомая туриста Алина Евмененко. Предположительно, путешественник был нетрезв, поэтому случай признан нестраховым.

Однако, как пишет девушка в своем посте, друзья не согласны с тем, что якобы "ему приписали очень огромное количество алкоголя в крови". "Облокотившись о перила, он упал, перила оказались ненадежны", – написала знакомая погибшего в соцсети "ВКонтакте".

Теперь, уточнила Евмененко, родственники думают, как перевезти тело на родину, и ищут русскоговорящего юриста в Турции, который помог бы семье погибшего восстановить справедливость.

В трагедии, произошедшей чуть меньше месяца назад, пострадала семья Антона Ярошина из Ханты-Мансийска, которая отдыхала в Анталье. Парень 19 лет, прибывший на турецкий курорт с мамой, отправился на дискотеку. И не вернулся. Утром Антон был обнаружен мертвым около отеля. Медики "скорой" предположили, что его сбросили с крыши. Однако полиция не усмотрела насилия в несчастном случае.