Сам упал: смерть туриста из РФ в Турции назвали несчастным случаем

Полиция отрицает, что смерть была насильственной

Жандармерия Аланьи заявила, что 19-летний Антон Ярошин погиб в результате несчастного случая. По информации правоохранителей турист в состоянии алкогольного опьянения вышел на крышу отеля, потерял равновесие и упал.

Полиция не обнаружила следов внешнего вмешательства, сообщает РИА "Новости". СМИ ранее написали о том, что россиянина могли столкнуть с крыши, а правоохранительные органы несколько дней хранили молчание, не подтверждая информацию о гибели россиянина.

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Трагедия произошла в ночь на 24 июня в курортном местечке Сиде. Юноша пошел на дискотеку, а утром мать не нашла его в номере отеля, а затем ей сообщили, что тело ее сына нашли под окнами гостиницы.



