Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Сам упал: смерть туриста из РФ в Турции назвали несчастным случаем

Фото: GLOBAL LOOK press/Mert Macit
Полиция отрицает, что смерть была насильственной

Жандармерия Аланьи заявила, что 19-летний Антон Ярошин погиб в результате несчастного случая. По информации правоохранителей турист в состоянии алкогольного опьянения вышел на крышу отеля, потерял равновесие и упал.

Полиция не обнаружила следов внешнего вмешательства, сообщает РИА "Новости". СМИ ранее написали о том, что россиянина могли столкнуть с крыши, а правоохранительные органы несколько дней хранили молчание, не подтверждая информацию о гибели россиянина.

По теме

Трагедия произошла в ночь на 24 июня в курортном местечке Сиде. Юноша пошел на дискотеку, а утром мать не нашла его в номере отеля, а затем ей сообщили, что тело ее сына нашли под окнами гостиницы.


Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

К Путину едут американцы на поклон

Вашингтон хочет наладить отношения с Москвой

Россияне умрут до пенсии

Эксперты подсчитали, какой процент населения не дотянет до выхода на заслуженный отдых

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей