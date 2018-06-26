В Турции убили российского туриста

19-летнего парня столкнули с крыши

Трагедия произошла в курортной провинции Анталья. 18 июня Антон Ярошин приехал из Ханты-Мансийска вместе с мамой. Спустя несколько дней случилось несчастье. Парень погиб в ночь на 24 июня на курорте Сиде. По предварительным данным, Антон отправился на дискотеку, а утром так и не вернулся. Его мать забеспокоилась, не обнаружив сына в гостиничном номере. Подробности шокирующего происшествия URA.RU рассказал двоюродный брат молодого человека Сергей Малышев.

"Утром она (мать. Прим. ред.) проснулась, а Антона нет. Вышла на улицу, а там машины скорой помощи и полиции. Ей сказали, что Антона сбросили с крыши", – сообщил он.

В результате падения парень получил несовместимые в жизнью травмы.

Обстоятельства гибели российского туриста неизвестны, как и личность предполагаемого преступника и его мотивы. Местные власти отказываются отдавать тело Ярошина родным, пока идет расследование. Мама Антона сегодня утром вернулась домой.

Почему от близких погибшего парня скрывают информацию, пока неясно. Его брат считает, что молчание связано с выборами в стране, которые пришлись как раз на 24 июня. Возможно, турки не хотят предавать широкой огласке это дело.

Между тем в Турции открестились от происшествия с туристом из РФ. В жандармерии курортного Сиде РИА Новости заявили, что ничего подобного не случалось.

"В период с 23 июня по сегодняшний день никаких происшествий с российскими туристами с летальным исходом у нас не было", – подчеркнул собеседник агентства.

Информацию о трагедии сейчас проверяет наше генконсульство в Анталье. Представители дипмиссии общаются со страховой компанией и правоохранителями.