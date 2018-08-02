Американские меры сыграли на руку российским отпускникам

Ограничительные меры Вашингтона из-за ареста пастора Брансона отразились также на валютном рынке. Никогда еще турецкая лира так низко не опускалась относительно доллара.

Однако санкции выгодны российским туристам. Вполне ожидаемо, что путевки на курорты солнечной республики в ближайшее время упадут в цене.

Напомним, 1 августа Белый дом внес в ограничительный список министра юстиции Турции Абдулхамита Гюля и главу МВД страны Сулеймана Сойлу. Причиной стали "серьезные нарушения прав человека". Теперь турецкая сторона требует немедленной отмены ошибочного решения, иначе США ждет идентичная расплата.

Пока ответа не последовало, турецкие деньги потихоньку обесцениваются.

"С начала 2015 года турецкая лира обесценилась более чем на 130% с уровня $2,33 до $5,06. С начала этого года турецкая лира обесценилась более чем на 30%, что связано с продолжающимся политическим и экономическим кризисом в стране. Новые санкции со стороны США только усугубляют обстановку", – пояснил "Газете.Ru" главный инвестиционный консультант "БКС брокер" Сергей Скоробогатов.

Впрочем, не было отбоя от российских туристов у Турции и прежде. Наш брат на первом месте среди отдыхающих на побережье жаркой страны. Дешево и сердито – вот причина, по которой она пользуется большим спросом.

Бюджет на отдых более 60% россиян не выходит за рамки 40 тыс., заявил директор по развитию OneTwoTrip Аркадий Гинес, ссылаясь на опрос фирмы.

Турецкие курорты как раз подходят под этот критерий. Более того, в этом году зафиксировано падение цен и на билеты, и на сами путевки – 4 и 3% соответственно, тогда как другие курорты на берегу Средиземного моря, наоборот, подорожали.

Туроператоры договариваются с отелями и авиакомпаниями заранее, поэтому на массовых путешественниках ослабленная лира вряд ли скажется, резюмировал Гинес. Но допустил, что самостоятельные туристы смогут экономить на билетах.

Между тем курортный сезон в Турции сходит на нет. Американцы припозднились с санкциями.

"Снижение курса турецкой лиры и, соответственно, снижение стоимости отдыха в Турции, безусловно, должно сказаться на росте спроса по этому направлению. Однако пик продаж на летний туристический сезон уже прошел, в то время как Турция у большинства россиян ассоциируется именно с летним отдыхом", – подытожили в Biletix.