США ударили по Турции санкциями

Ограничительные меры ввели против двух министров

В санкционный список попали глава МВД страны Сулейман Сойлу и министр юстиции Абдулхамит Гюль. Такое решение власти США приняли из-за скандала вокруг пастора Брансона.

Ранее агентство Блумберг сообщало, что американцы готовят ограничительные меры против ряда лиц и турецких организаций.

Напомним, американского пастора Эндрю Брансона удерживают в Турции с 2016 года. Его обвиняют в пособничестве организации FETÖ, которая признана в стране террористической. Также он поддерживал запрещенную в Турции Рабочую партию Курдистана.

Оба министра, по мнению американской стороны, сыграли решающую роль в деле пастора. Об этом на брифинге сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

"По распоряжению президента Министерство финансов вводит санкции против министра юстиции и министра внутренних дел Турции", – цитирует ее РИА "Новости".

Ранее в Анкаре сложившуюся ситуацию назвали "психологической войной". Турецкий президент Реджеп Эрдоган пригрозил, что Америка "потеряет искреннего союзника", если не прекратит попытки надавить на власти страны.