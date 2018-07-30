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Анкара намерена разорвать отношения с Вашингтоном

Фото: GLOBAL LOOK press/hwo
Поведение США вывело из себя "искреннего союзника"

"Психологической войной" назвал турецкий лидер Реджеп Эрдоган ситуацию, в которую втягивают страну Соединенные Штаты. Однако Анкара не намерена идти на поводу у "свободного мира".

Если Вашингтон продолжит давить и требовать освобождения обвиняемого в шпионаже и пособничестве террористам "идейного вдохновителя" переворота в Турции американского пастора Эндрю Брансона, то лишится единомышленника.

"Они не должны забывать, что потеряют искреннего союзника", – цитирует Эрдогана Hürriyet Daily News.

На прошлой неделе США выдвинули Турции ультиматум: или Брансон, или экономические санкции. При этом, как подчеркнул министр обороны Америки Джеймс Мэттис, между странами сохраняются товарищеские отношения. К примеру, в Сирии они совместно патрулируют Манбидж.

Тем не менее конгрессмены прорабатывают закон, чтобы лишить непокорную Анкару американских истребителей F-35. Но турецкие ВВС могут и не пострадать, если она выпустит из тюрем подданных США и не станет покупать у России ЗРК С-400.

Однако солнечная страна может не только разорвать связь с великой державой, но и обратиться с иском в международный арбитраж.

"По-моему, это все психологическая война. Мы не отступим из-за угроз применения санкций", – пообещал Эрдоган.

Оксана ПОДТУРКИНА
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