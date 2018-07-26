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США угрожают Турции санкциями

Фото: GLOBAL LOOK press
Вашингтон выдвинул Анкаре ультиматум

Домашний арест пастора Эндрю Брансона не устраивает Соединенные Штаты. Они требуют абсолютного освобождения.

В противном случае американцы настроены действовать решительно. В первую очередь пострадает турецкая экономика, пообещал вице-президент США Майкл Пенс.

"США введут серьезные экономические санкции в отношении Турции, если Брансон не будет отпущен на свободу", – предъявил ультиматум политик, выступая в американской столице на форуме в честь религиозных свобод, пишет ТАСС.

Пенс подчеркнул, что смягчение наказания польстило правительству, однако Турцию убережет от жесткого ответа только одно. "Освободите пастора Брансона сейчас, иначе вы столкнетесь с последствиями", – предостерег вице-президент.

Между тем протестантский пастор Эндрю Брансон попал под арест за шпионаж и пособничество террористам еще в октябре 2016 года. И только сейчас по состоянию здоровья его отправили домой, сообщает Anadolu.

Священнику грозит до 35 лет тюрьмы за то, что, прикрываясь своей деятельностью, он общался с "террористическим течением FETÖ" и Рабочей партией Курдистана, которая в Турции под запретом, а также был "идейным вдохновителем" военного переворота в стране.

О деле почти двухлетней давности в США вспомнили лишь неделю назад. В прошлый четверг, 19 июля, в Сенате предложили, в частности, больше не кредитовать турецкое правительство. Исключения, по замыслу конгрессменов, должны составить внешние заимствования на гуманитарные нужды.

За пастора также вступился хозяин Белого дома Дональд Трамп, назвав действия солнечной страны "полным позором". В своем посте в Twitter президент призвал турецкого коллегу вмешаться в "священное" дело.

"Эрдоган должен что-то сделать, чтобы освободить этого замечательного христианского супруга и отца. Он не сделал ничего плохого, и он нужен своей семье", – написал Трамп.

Впрочем, адресат электронного письма, если верить западным СМИ, еще в прошлом году предлагал обменять Брансона на исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, который с 1999 г. проживает в Америке.

Оксана ПОДТУРКИНА
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