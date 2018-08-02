Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Турция заставит США пожалеть о введенных санкциях

Фото: GLOBAL LOOK press/Diego Cupolo
Отношения между былыми союзниками разрушаются с огромной скоростью

Анкара жестко ответит на санкции Вашингтона. Об этом заявили в МИД Турции. В ведомстве предупредили, что шаги американской стороны не соответствуют закону и уровню связей двух стран.

"Это грубое вмешательство в нашу судебную систему противоречит сути наших отношений и нанесет серьезный ущерб конструктивным усилиям, которые направлены на преодоление проблем, существующих в наших двусторонних отношениях", – говорится в заявлении. В связи с этим турецкая сторона призвала американцев срочно отменить ошибочное решение. В противном случае последует ответ – столь же жесткий и неожиданный.

По теме

Накануне Минфин США объявил о введении ограничительных мер против министра юстиции Турции Абдулхамита Гюля и главы МВД страны Сулеймана Сойлу, обвинив их в "серьезных нарушениях прав человека", пишет РИА ФАН. В частности, по мнению Вашингтона, эти чиновники причастны к аресту американского пастора Эндрю Брансона. Он был задержан в Турции в 2016 г. по подозрению в связях с движением FETÖ, объявленным Анкарой террористическим, поддержке скрывающегося в США исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена и содействии попытке госпереворота два года назад.

США требовали от Турции освободить Брансона, однако даже личное обращение госсекретаря США Майкла Помпео к министру иностранных дел Турции Мевлюту Чавушоглу не дали искомого результата. В результате Вашингтон прибег к проверенному методу санкций, заморозив доступные счета и активы высокопоставленных турецких чиновников.

Отметим, что это не первое крупное противостояние Анкары и Вашингтона. Серьезные разногласия ранее возникли по поводу строительства российского газопровода "Турецкий поток", а также поставок систем С-400. Турции ясно дали понять, что такое поведение не соответствует статусу союзника США и партнера по НАТО. В ответ турецкий президент Реджеп Эрдоган поехал на саммит БРИКС в ЮАР, где публично попросился в организацию.

Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров
Загрузка...

Армения рассердила Россию

Внутренние разборки наносят ущерб коллективной безопасности

Россиянок освободили из секс-рабства в Китае

Первыми тревогу забили матери пленниц

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей