Отношения между былыми союзниками разрушаются с огромной скоростью

Анкара жестко ответит на санкции Вашингтона. Об этом заявили в МИД Турции. В ведомстве предупредили, что шаги американской стороны не соответствуют закону и уровню связей двух стран.

"Это грубое вмешательство в нашу судебную систему противоречит сути наших отношений и нанесет серьезный ущерб конструктивным усилиям, которые направлены на преодоление проблем, существующих в наших двусторонних отношениях", – говорится в заявлении. В связи с этим турецкая сторона призвала американцев срочно отменить ошибочное решение. В противном случае последует ответ – столь же жесткий и неожиданный.

Накануне Минфин США объявил о введении ограничительных мер против министра юстиции Турции Абдулхамита Гюля и главы МВД страны Сулеймана Сойлу, обвинив их в "серьезных нарушениях прав человека", пишет РИА ФАН. В частности, по мнению Вашингтона, эти чиновники причастны к аресту американского пастора Эндрю Брансона. Он был задержан в Турции в 2016 г. по подозрению в связях с движением FETÖ, объявленным Анкарой террористическим, поддержке скрывающегося в США исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена и содействии попытке госпереворота два года назад.

США требовали от Турции освободить Брансона, однако даже личное обращение госсекретаря США Майкла Помпео к министру иностранных дел Турции Мевлюту Чавушоглу не дали искомого результата. В результате Вашингтон прибег к проверенному методу санкций, заморозив доступные счета и активы высокопоставленных турецких чиновников.

Отметим, что это не первое крупное противостояние Анкары и Вашингтона. Серьезные разногласия ранее возникли по поводу строительства российского газопровода "Турецкий поток", а также поставок систем С-400. Турции ясно дали понять, что такое поведение не соответствует статусу союзника США и партнера по НАТО. В ответ турецкий президент Реджеп Эрдоган поехал на саммит БРИКС в ЮАР, где публично попросился в организацию.