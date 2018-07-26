Путин и Эрдоган поделились самым сокровенным

У ряда стран вызывают ревность взаимоотношения между РФ и Турцией. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган на площадке 1-го саммита БРИКС в Йоханнесбурге во время встречи с президентом России Владимиром Путиным.

По его словам, сотрудничество развивается во всех областях. Однако есть и некоторый негативный момент.



"С другой стороны, мы замечаем и видим, что наше сотрудничество приводит к зависти со стороны других лиц", – цитирует РИА "Новости" Эрдогана.

После этих слов Путин шутливо напомнил Эрдогану о том, что тот так и не сводил его, хоть и обещал, в ресторан.

В ответ глава Турции сказал, что его приглашение остается в силе, и он с большим удовольствием встретится с коллегой за обедом. Тут российский лидер решил напомнить о небольшом условии.

"Мы договорились, что когда вы мясную продукцию пустите на рынок, когда в ресторане будут наши мясные блюда, тогда и пообедаем", - цитирует "Комсомольская правда" Путина.

"Я с большим удовольствием, буду ждать вас", – отреагировал Эрдоган.

Между тем, по словам российского президента, отношения между странами находятся на подъеме, что видно в области преодоления таких кризисов, как сирийский, а также в сфере экономики. "По плану реализуются все наши крупные проекты", – заявил глава РФ.

В свою очередь, Эрдоган подтвердил, что и в военной, и в торговой, и в культурной и туристической областях, "одним словом, во всех сферах наши двусторонние отношения развиваются очень быстро". Он уверен, что будет увеличиваться товарооборот между государствами, как и поток туристов из РФ.

"Считаю, что в текущем году нашу страну посетят около 6 млн российских туристов", – приводит ТАСС слова турецкого лидера.