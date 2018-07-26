Лидеры БРИКС потерялись

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Простое протокольное мероприятие – фотографирование на фоне государственных флагов – обернулось для участников саммита БРИКС конфузом. Позировать им пришлось дважды, но оба раза оказались неудачными.
В первый раз ошиблись организаторы мероприятия в Йоханнесбурге (ЮАР). Они неправильно разложили на полу таблички с именами глав государств. Не ожидавшие подвоха политики встали на указанные места. Но после нескольких фотовспышек все-таки нашелся в зале смельчак, который сообщил, что за спинами президентов не их суверенные символы.
Лидеры переглянулись и поменялись местами. Но увы! Председатель КНР Си Цзиньпин оказался перед флагом ЮАР, премьер-министр Индии Нарендра Моди – перед флагом Бразилии, глава ЮАР Сирил Рамафоса – перед флагом России, бразильский лидер Мишел Темер – перед флагом Индии, а Владимир Путин – перед флагом Китая.
Так и сфотографировались.
Возможно, это станет новой традицией БРИКС. Символом, так сказать, единения. Но пока такая ситуация вызвала тихие смешки в зале.
Юбилейный 10-й саммит БРИКС проходит в ЮАР с 25 по 27 июля.
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