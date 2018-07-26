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Лидеры БРИКС потерялись

Фото: Алексей Никольский/ТАСС
На саммите в ЮАР произошла большая путаница

Простое протокольное мероприятие – фотографирование на фоне государственных флагов – обернулось для участников саммита БРИКС конфузом. Позировать им пришлось дважды, но оба раза оказались неудачными.

В первый раз ошиблись организаторы мероприятия в Йоханнесбурге (ЮАР). Они неправильно разложили на полу таблички с именами глав государств. Не ожидавшие подвоха политики встали на указанные места. Но после нескольких фотовспышек все-таки нашелся в зале смельчак, который сообщил, что за спинами президентов не их суверенные символы.

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Лидеры переглянулись и поменялись местами. Но увы! Председатель КНР Си Цзиньпин оказался перед флагом ЮАР, премьер-министр Индии Нарендра Моди – перед флагом Бразилии, глава ЮАР Сирил Рамафоса – перед флагом России, бразильский лидер Мишел Темер – перед флагом Индии, а Владимир Путин – перед флагом Китая.

Так и сфотографировались.

Возможно, это станет новой традицией БРИКС. Символом, так сказать, единения. Но пока такая ситуация вызвала тихие смешки в зале.

Юбилейный 10-й саммит БРИКС проходит в ЮАР с 25 по 27 июля. 

Николай ВИКТОРОВ
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