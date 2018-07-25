Вашингтон ответит за торговые войны

Лидеры стран, входящих в БРИКС, используют саммит в Йоханнесбурге для того, чтобы выработать солидарный ответ на протекционистские меры президента США Дональда Трампа. Едва ли это остановит жесткое соперничество в мировой торговле, развязанное Вашингтоном, но хотя бы позволит развивающимся странам заявить на весь мир о своем несогласии.



Трехдневная встреча руководителей Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР открывается сегодня 25 июля. Представители российской стороны заявляют, что участники встречи дадут решительный отпор американской политике.

"Сейчас очень удачный момент, чтобы продемонстрировать, что страны БРИКС и отношения между ними – альтернатива тому формату, который сложился сейчас на Западе. БРИКС – за порядок, соблюдение договоренностей и развитие. И против бардака", – приводит "КоммерсантЪ" слова директора российского Национального комитета по исследованию БРИКС Георгий Толорая.

Москва хочет донести до партнеров по объединению, что Вашингтон не щадит ни соперников, ни союзников. А потому с ним нужно вести себя очень жестко. Министр экономического развития РФ Максим Орешкин ранее заявил, что торговая война между США и КНР и поиск способов преодоления ее негативных последствий станет лейтмотивом форума.

"Когда против России ввели санкции, Китай действовал очень осторожно, так как у него рос товарооборот с США и он не хотел рисковать. Результат, который мы видим, – все равно против него началась торговая война", – указал чиновник.

По словам Орешкина, взгляды на проблему у участников встречи в ЮАР в целом совпадают. "По многим вопросам у стран БРИКС есть расхождения, но когда речь заходит об общих принципах мировой торговли, то здесь есть единство. Мы примерно одинаково выступаем против истории с алюминием и сталью, ввели ответные меры против США по правилам ВТО", – отметил министр.

Не исключено, что стороны смогут выработать консолидированную позицию по этому вопросу, и жесткий ответ на протекционистскую политику США найдет отражение в Йоханнесбургской декларации, которая будет принята по итогам встречи. Однако прорывных шагов по результатам саммита, скорее всего, не последует. Может быть, Белый дом вообще никак не отреагирует на совместное заявление лидеров БРИКС.

Основным финансовым центром планеты все еще остаются США и их ведомства. Именно они задают тон мировой экономике. Так что Трамп едва ли откажется от протекционизма под влиянием БРИКС.

К тому же итоговое заявление может оказаться не настолько жестким, как того хотелось бы отдельным участникам встречи. "Внутри БРИКС есть отягчающие переговоры разногласия, которые не позволят прийти к единому мнению по ряду вопросов – ответные меры некоторых участников на действия США в рамках ВТО могут быть слабее, чем будет настаивать Россия и Китай, поскольку, например, и африканские государства, и та же Индия имеют зависимое положение от американских инвестиций", – заявил "Эксперту" управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский.

В марте США ввели ввозные пошлины на поставку стали и алюминия в размере 25% и 10% соответственно из стран ЕС и Канады. В Вашингтоне это объяснили соображениями национальной безопасности. Пострадавшие страны ввели зеркальные меры. В июле начали действовать взаимные повышенные таможенные пошлины между США и Китаем: Вашингтон ввел ввозную пошлину в 25% на импорт 818 наименований товаров из Китая общим объемом поставок в $ 34 млрд в год. В качестве контрмеры Пекин в этот же день установил пошлину в 25% на импорт равнозначного объема американских товаров. После этого президент США Дональд Трамп заявил о готовности обложить повышенными пошлинами весь импорт из КНР на сумму $0,5 трлн в год.