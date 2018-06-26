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"Турецкий поток" решено продолжить

Фото: turkstream.info
Строительство газопровода замирало ненадолго

Укладка второй нити газопровода "Турецкий поток" по дну Черного моря возобновилась во вторник, 26 июня. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на оператора проекта. В сообщении не указывается, с чем был связан перерыв в работе.

Известно, что 20 июня судно Pioneering Spirit завершило подготовительные работы, в том числе было проверено все оборудование. Но сами работы по укладке трубы в сторону турецкого города Кыйыкей стартовали только 26 июня.

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Российская часть газопровода длиной 224 км была проложена в 2017 году. Поэтому сейчас строителям пришлось основательно потрудиться. "Со дна Черного моря на границе исключительных экономических зон России и Турции на глубине 2170 м был поднят оголовок второй нитки", – пишет агентство.

Напомним, что прокладка морской части первой нити газопровода "Турецкий поток" завершилась 30 апреля. Ее планируется пустить в строй до конца 2019 года. Точнее сказать сложно – дело будет зависеть от готовности газораспределительной инфраструктуры в Турции, поскольку газ, подаваемый по этой трубе, предназначается для нужд турецких потребителей.

Ситуация со второй нитью "Турецкого потока" более сложная. Она строится для поставок "голубого топлива" в страны Южной Европы. Но это как бы работа на опережение: задача подрядчика дотянуть трубу до границы Турции с сопредельными европейскими государствами, а дальше будет зависеть от желания европейцев.

Возможно, об этой второй нити не было бы и речи, если бы Болгария в 2014 г. не отказалась от строительства "Южного потока". Но под давлением США и ряда стран ЕС София разорвала контракт с "Газпромом". Поскольку было понятно, что странам на юге континента газ все-таки понадобится, Турция и РФ договорились протянуть для них отдельную трубу – "на всякий случай".

Теперь же болгары опомнились. Точнее, они увидели, как Берлин бьется за "Северный поток-2", который сделает Германию крупнейшим газораспределительным хабом в Северной и Центральной Европе, и захотели стать им на юге. И после визита премьера Болгарии Бойко Борисова в РФ в мае 2018 г. стало понятно, что такой шанс у Софии есть, но газопровод будет уже не прямой. План продления второй нити "Турецкий поток" в Болгарию уже прорабатывается.

Николай ВИКТОРОВ
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