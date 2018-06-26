"Турецкий поток" решено продолжить

Строительство газопровода замирало ненадолго

Укладка второй нити газопровода "Турецкий поток" по дну Черного моря возобновилась во вторник, 26 июня. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на оператора проекта. В сообщении не указывается, с чем был связан перерыв в работе.

Известно, что 20 июня судно Pioneering Spirit завершило подготовительные работы, в том числе было проверено все оборудование. Но сами работы по укладке трубы в сторону турецкого города Кыйыкей стартовали только 26 июня.

Российская часть газопровода длиной 224 км была проложена в 2017 году. Поэтому сейчас строителям пришлось основательно потрудиться. "Со дна Черного моря на границе исключительных экономических зон России и Турции на глубине 2170 м был поднят оголовок второй нитки", – пишет агентство.

Напомним, что прокладка морской части первой нити газопровода "Турецкий поток" завершилась 30 апреля. Ее планируется пустить в строй до конца 2019 года. Точнее сказать сложно – дело будет зависеть от готовности газораспределительной инфраструктуры в Турции, поскольку газ, подаваемый по этой трубе, предназначается для нужд турецких потребителей.

Ситуация со второй нитью "Турецкого потока" более сложная. Она строится для поставок "голубого топлива" в страны Южной Европы. Но это как бы работа на опережение: задача подрядчика дотянуть трубу до границы Турции с сопредельными европейскими государствами, а дальше будет зависеть от желания европейцев.

Возможно, об этой второй нити не было бы и речи, если бы Болгария в 2014 г. не отказалась от строительства "Южного потока". Но под давлением США и ряда стран ЕС София разорвала контракт с "Газпромом". Поскольку было понятно, что странам на юге континента газ все-таки понадобится, Турция и РФ договорились протянуть для них отдельную трубу – "на всякий случай".

Теперь же болгары опомнились. Точнее, они увидели, как Берлин бьется за "Северный поток-2", который сделает Германию крупнейшим газораспределительным хабом в Северной и Центральной Европе, и захотели стать им на юге. И после визита премьера Болгарии Бойко Борисова в РФ в мае 2018 г. стало понятно, что такой шанс у Софии есть, но газопровод будет уже не прямой. План продления второй нити "Турецкий поток" в Болгарию уже прорабатывается.