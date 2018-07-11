Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Турция назвала С-400 необходимостью

Фото: GLOBAL LOOK press/Russian Defence Ministry
Анкара держит удар США

Эпопея вокруг поставки Турции российских ЗРК С-400 продолжается. До этого Анкара неоднократно заявляла, что купит зенитки несмотря на неудовольствие и угрозы США. Аналогичную позицию продемонстирировал и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на саммите НАТО в Брюсселе.

По его словам, Анкара пыталась в течение 10 лет приобрести похожие системы у США, однако эти попытки так и не увенчались успехом. Турция якобы обращалась к другим союзникам по НАТО, но и это не дало результата. Поэтому и было принято российское предложение.

По теме

Чавушоглу подчеркнул, что не верит в санкции, которые США может ввести против Турции в случае покупке С-400. Ранее конгрессмены пригрозили приостановить поставку туркам истребителей F-35, если сделка с русскими все же состоится. Но пока это лишь разговоры, а в СМИ уже попали фотографии "тридцать пятых" со эмблемами ВВС Турции.

Анкара покупает у России четыре дивизиона за 2,5 млрд долларов, причем 45% от суммы платит Турция в качестве аванса, а 55% – российский кредит. Страны очень близки к завершению сделки, однако ряд экспертов до сих пор считает, что С-400 – это инструмент для шантажа Америки, и в будущем Анкара все равно купит новые "Пэтриот", которые желает приобрести изначально.

Александр ИЛЬИН
новости партнеров
Загрузка...

Медики раскрыли тайну страшной болезни

Найдена причина невосприимчивости онкобольных к лечению

Второй Скрипаль раскроет правду об отравлении

Пострадавший в Эймсбери мужчина пришел в себя

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей