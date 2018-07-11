Турция назвала С-400 необходимостью

Анкара держит удар США

Эпопея вокруг поставки Турции российских ЗРК С-400 продолжается. До этого Анкара неоднократно заявляла, что купит зенитки несмотря на неудовольствие и угрозы США. Аналогичную позицию продемонстирировал и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на саммите НАТО в Брюсселе.

По его словам, Анкара пыталась в течение 10 лет приобрести похожие системы у США, однако эти попытки так и не увенчались успехом. Турция якобы обращалась к другим союзникам по НАТО, но и это не дало результата. Поэтому и было принято российское предложение.

Чавушоглу подчеркнул, что не верит в санкции, которые США может ввести против Турции в случае покупке С-400. Ранее конгрессмены пригрозили приостановить поставку туркам истребителей F-35, если сделка с русскими все же состоится. Но пока это лишь разговоры, а в СМИ уже попали фотографии "тридцать пятых" со эмблемами ВВС Турции.

Анкара покупает у России четыре дивизиона за 2,5 млрд долларов, причем 45% от суммы платит Турция в качестве аванса, а 55% – российский кредит. Страны очень близки к завершению сделки, однако ряд экспертов до сих пор считает, что С-400 – это инструмент для шантажа Америки, и в будущем Анкара все равно купит новые "Пэтриот", которые желает приобрести изначально.