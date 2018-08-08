Турки меняют свои курорты на российские

Гости из солнечной страны предпочитают респектабельные отели

Туристический бартер между Москвой и Анкарой достиг впечатляющих цифр. В прошлом году Россию посетили порядка двухсот отдыхающих из Турции.

Правда, в 2016-м, когда обострились межгосударственные отношения, наблюдалось снижение турпотока. Оно было особенно ощутимым, учитывая бум в 2010-2013 гг., когда количество турецких путешественников увеличилось вдвое.

Сейчас спрос на российский отдых не меньше, сообщил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Сергей Шпилько. По его словам, из солнечной республики едут состоятельные гости, которые не селятся в номерах эконом-класса или хостелах, а выбирают приличные гостиницы. В Россию прилетают целыми семьями. Порой чтобы просто провести уик-энд, поскольку цены на перелет весьма конкурентные, подчеркнул Шпилько.

По его мнению, у туристов из Турции должна быть привилегия. Гава РСТ предложил отменить для них визы на въезд в нашу страну.

"Для роста турпотока из Турции существует одна проблема – проблема виз. Сейчас у нас односторонний безвизовый режим с Турцией. Российская туриндустрия заинтересована, чтобы безвизовый режим был двухсторонний, мы считаем, что визы надо отменить. Отмена визового режима могла бы в течение года как минимум удвоить турпоток из Турции в Россию, было бы порядка 350-400 тыс. туристов в год", – заявил Шпилько, передает "Интерфакс".

Вот тогда, возможно, туристический бартер будет равноценным. Пока россияне количественно обгоняют турок. Год еще не закончился, а курорты родины Памуккале уже посетили около 2,5 миллионов наших отдыхающих.