Путешественники предпочитают отдыхать на родном полуострове, а не лететь за рубеж

Жители России в первые осенние месяцы традиционно предпочитают отдыхать на побережье моря. В этом году, несмотря на санкции и новости о провале туристического сезона, регулярно доносящиеся до россиян из Украины, среди самых популярных авианаправлений лидирует Крым. Это следует из рейтинга, составленного сервисом путешествий "Туту.ру".

Исследовав рынок проданных билетов с датами вылета с 1 сентября по 30 ноября, специалисты установили, что "в пятерке самых популярных направлений вылеты из Москвы в Крым, Сочи и Анапу, из Санкт-Петербурга в Симферополь и Сочи", – передает РИА "Новости" со ссылкой на сообщение пресс-службы сервиса.

Эти данные подтвердил и министр курортов и туризма республики Крым Вадим Волченко. Он отметил, что полуостров "находится в лидерах предпочтений россиян в выборе мест отдыха как летом, так и осенью".

Чиновник подчеркнул, что в "бархатный сезон" туристов ждут не только турпоходы и знакомство с достопримечательностями. "Это сезон гастрономических туров, винных фестивалей, исторических и музыкальных мероприятий, которыми славится полуостров", – подчеркнул он, отмечается в сообщении на сайте ведомства.

Волченко также заметил, что в этом году вокруг отдыха в Крыму для россиян создано "правильное информационное поле".

Таким образом, информация о провале курортного сезона, пустых пляжах и других неприятностях, которые якобы поджидают отдыхающих за каждым крымским перевалом, усиленно распространяемая украинскими блогерами, СМИ и даже государственными деятелями Незалежной, как всегда, оказалась фейком.