Реальная картина пошатнула сознание иностранцев

Изучающие инвестиционный потенциал РК немцы не ожидали увидеть на побережье полуострова столько туристов. На их родине только и твердят о непопулярности курорта – мол, пляжи Крыма пустуют, а на самом деле яблоку негде упасть.

Не столько количество отдыхающих поразило делегацию, а сколько то, что они, не побоялись расстояния и прибыли из разных регионов РФ. Это политик из Германии Андреас Маурер выяснил, обращая внимание на номера автомобилей. Более того, он встретил на полуострове соотечественников, которые также путешествуют на машине.

"Ялта, полная туристов, берега Крыма, полные туристов. Мы это видели собственными глазами", – удивился иностранный гость, передает "Федеральное агентство новостей".

ФРГ больше не сомневается в принадлежности Крыма. Местный телеканал показал российскую карту, где РК была раскрашена тем же цветом, что и самая большая в мире страна.

Впрочем, о том, что курорты Крыма забиты до отказа, буквально накануне отчитался на своей странице в Facebook бессменный ведущий "Сам себе режиссера" Алексей Лысенков. Хотя украинские пропагандисты утверждают обратное, а правительство и вовсю преграждает своим гражданам путь на полуостров.

"Не работал некоторое время назад погранпереход в Крым, это прискорбно", – сообщил "ТАСС" руководитель Ростуризма Олег Сафонов.

Однако отпускники из Незалежной все равно бегут в до боли знакомый Крым.

"Мы считаем, что туризм находится вне политики, граждане имеют право путешествовать", – резюмировал Сафонов, добавив, что полуостров не испытывает недостатка в турпотоке, в том числе из зарубежья.

"Мы заинтересовались в расширении географии китайскими туристами и надеемся, абсолютно убеждены в том, что китайские туристы будут активно посещать Крым", – выразил надежду глава Ростуризма.