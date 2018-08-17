В Крыму откопали нечто

Специалисты нашли уникальный объект

На раскопках некрополя Кыз-Аул на Керченском полуострове археологи нашли древнее захоронение, украшенное рельефами.

Руководитель экспедиции Николай Федосеев считает, что античные скульпторы изобразили мифического героя Геркулеса и, возможно, камфару с птицами. По мнению ученых, сооружение представляло собой монументальный каменный склеп с уступчатым перекрытием и рельефом рядом с проходом в главной камере.

По теме В Крыму нашли страшное место

"Дата захоронения в склепе не может быть ранее последней четверти II века нашей эры. Подобного рода изображения имеют аналогии в единовременных италийских склепах", – рассказал РИА "Новости" директор по развитию фонда "Археология" Олег Марков.

Он добавил, что могила, к сожалению, была разграблена, отмечает RT.