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В Крыму откопали нечто

Фото: GLOBAL LOOK press/Eddie Moore
Специалисты нашли уникальный объект

На раскопках некрополя Кыз-Аул на Керченском полуострове археологи нашли древнее захоронение, украшенное рельефами.

Руководитель экспедиции Николай Федосеев считает, что античные скульпторы изобразили мифического героя Геркулеса и, возможно, камфару с птицами. По мнению ученых, сооружение представляло собой монументальный каменный склеп с уступчатым перекрытием и рельефом рядом с проходом в главной камере.

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"Дата захоронения в склепе не может быть ранее последней четверти II века нашей эры. Подобного рода изображения имеют аналогии в единовременных италийских склепах", – рассказал РИА "Новости" директор по развитию фонда "Археология" Олег Марков. 

Он добавил, что могила, к сожалению, была разграблена, отмечает RT

Валентина МАЙОРОВА
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