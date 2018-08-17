Порошенко не помеха: украинцы наслаждаются Крымом

Позиция Киева украинцам – не указ

Почти миллион туристов – свыше 806 тысяч человек – приехали из Украины отдохнуть в Крым, и их число может увеличиться.

Об этом РИА "Новости" рассказал глава Федерального агентства по туризму Олег Сафонов. При этом президент Украины Петр Порошенко еще в 2016 г. попросил сограждан не ездить в Крым. Однако украинцы игнорируют пожелания своего лидера.

Этот факт вынуждены были признать даже в Министерстве по делам неподконтрольных территорий Незалежной. Там отметили, что поток украинских граждан, выезжающих на полуостров, вырос. В свою очередь, в Министерстве курортов и туризма Крыма подтвердили, что в 2017 г. на курортах региона побывали около 800 тысяч туристов – меньше, чем в этом году.

По словам главы комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексея Черняка, на пограничных пунктах вырастают многочасовые очереди – КПП не справляются с рвущимися в Крым путешественниками из соседней Украины.