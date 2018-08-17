Скелет древнего млекопитающего нашли при строительстве подхода к переправе

Археологи нашли на Керченском полуострове окаменевшие костные останки морского гиганта, пролежавшие в земле около 10 млн лет.

Фрагменты скелета кита – части позвоночника и ребра – откопали во время археологических исследований, которые идут перед строительством железнодорожного подхода к Крымскому мосту. Палеонтологи считают, что останки принадлежат древнему киту цетотерию – ископаемому предку усатых китов, которые в наше время вырастают в длину свыше 30 метров. В древние времена эти млекопитающие были гораздо меньших размеров: кит, скелет которого нашли у моста, вырос до неполных 5 метров. Он жил в Сарматском море, располагавшемся на территории Керченского полуострова.

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"Со временем там, где было море, образовалась суша. Произошло поднятие геологических слоев, и скелет кита оказался на возвышенности, хотя раньше он лежал на дне", – приводит инфоцентр "Крымский мост" слова научного сотрудника Института археологии РАН Сергея Язикова.

Дмитрий Старцев, ведущий методист Зоологического музея Таврической академии Крымского федерального университета, заявил, что такие находки бывают нечасто. "Хорошо видна структура костной ткани. Это позволит нам изучить останки животного минувших эпох очень корректно и получить полезную информацию о строении древнего организма", – объяснил он.



С ним согласен и директор Института археологии Крыма РАН Вадим Майко. "Это, конечно, уникальная, редкая находка. Палеонтологам теперь предстоит разбираться", – рассказал Майко РИА "Новости".



Части скелета морского ископаемого будут выставлены в музее на Крымском полуострове после того, как с ними поработают специалисты.

