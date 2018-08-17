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В Крыму на радость туристам затонул самолет

Фото: GLOBAL LOOK press/Sergey Tzarev
Пассажирское воздушное судно стало первым экспонатом особенного парка

Отлетавший свое Ан-24 теперь лежит на дне Черного моря. Радует, что под водой он оказался не в результате катастрофы.

На глубину, равную высоте трехэтажного здания, самолет погрузили создатели первого в Крыму (да и в России в целом) подводного парка техники. Он расположится в четырехстах метрах от южного побережья полуострова, недалеко от поселка Оползневое.

Пока что, кроме списанного турбовинтового судна, других экспонатов нет. Однако в дальнейшем в море затопят еще два бронетранспортера. Техника будет покоиться на разной глубине, чтобы туристам-дайверам было интереснее погружаться и рассматривать выставку, сообщили в дирекции ГУП РК "Крымские морские порты", передает "Национальная служба новостей".  

Оксана ПОДТУРКИНА
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