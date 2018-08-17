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Отлетавший свое Ан-24 теперь лежит на дне Черного моря. Радует, что под водой он оказался не в результате катастрофы.
На глубину, равную высоте трехэтажного здания, самолет погрузили создатели первого в Крыму (да и в России в целом) подводного парка техники. Он расположится в четырехстах метрах от южного побережья полуострова, недалеко от поселка Оползневое.
Пока что, кроме списанного турбовинтового судна, других
экспонатов нет. Однако в дальнейшем в море затопят еще два бронетранспортера.
Техника будет покоиться на разной глубине, чтобы туристам-дайверам было интереснее погружаться и рассматривать
выставку, сообщили в дирекции ГУП РК "Крымские морские порты", передает
"Национальная служба новостей".
Пока главный вопрос, из-за которого глава Кремля отправился на поклон к фрау канцлерин, держится в секрете
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