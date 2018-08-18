Граждане Незалежной не верят своим журналистам и хотят убедиться, что с сооружением все в порядке

Глава комитета парламента Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк рассказал, что украинцы едут на полуостров, чтобы своими глазами увидеть Крымский мост.

По его словам, сообщения журналистов Незалежной о плохом состоянии сооружения через Керченский пролив и даже то, что его и вовсе не существует, спровоцировало огромный ажиотаж среди населения Украины.

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"После открытия моста президентом России Владимиром Путиным многим захотелось поехать посмотреть на это масштабное сооружение. Крымский мост также стал для граждан Украины дополнительной возможностью побывать в других южных регионах России", – цитирует Черняка РИА "Новости".

При этом туристы удивляются комфортным условиям для отдыха и хотят вернуться в Крым снова, так как на украинских курортах таких удобств нет. Алексей Черняк подчеркнул, что отдыхающие, приезжая к себе домой, рассказывают о безопасности на полуострове и гостеприимстве, что создает дополнительную "рекламу" российскому Крыму.

"Туристические потоки в Крым из Украины восстанавливаются", – добавил Черняк.