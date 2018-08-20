Крымский мост закроют через три дня

Краснодарский край заблокирует транспортный переход

В связи с антитеррористическими учениями "Циклон-Вихрь – 2018" будет перекрыт доступ к Крымскому мосту. Временные ограничения движения автомобилей в сторону транспортного перехода через Керченский пролив и подходов к нему запланированы на 24 августа.

Как сообщает портал Юга.ру, спецслужбы проведут мероприятия, направленные на пресечение терактов на наземном и водном транспорте, а также минимизации его последствий.

В учениях будут участвовать сотрудники ФСБ, Следственного комитета, полиции, МЧС, Росгвардии, УФСИН и других силовых ведомств.

Вообще мероприятия в Краснодарском крае в районе транспортного перехода Кавказ-Крым состоятся 23 и 24 августа.

